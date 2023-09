Escolas em Encantado e Venâncio Aires retomam atividades na quinta-feira (14)

Mais escolas na região do Vale do Taquari, atingidas pelas enchentes da última semana, retornam às atividades na quinta-feira (14/9). No município de Encantado, as instituições que devem voltar a receber estudantes e professores são:

Instituto Estadual de Educação Monsenhor Scalabrini, com 771 alunos;

Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim do Trabalhador, com 88 alunos;

Escola Estadual de Ensino Fundamental Agostinho Costi, com 69 alunos;

Escola Estadual de Ensino Fundamental Farrapos, com 254 alunos.

A partir de amanhã, ocorrerá também o retorno gradual às aulas na Escola Estadual de Ensino Médio Mariante, de Venâncio Aires, com 204 alunos.

Nesta quarta-feira (13/9), recomeçaram as atividades no Instituto Estadual Estrela da Manhã, em Estrela, que possui 219 estudantes. Na terça-feira (12/9), a Escola Estadual de Ensino Médio de Colinas, em Colinas, retomou o atendimento a seus 80 alunos.

Técnicos das subsecretarias de Infraestrutura e Serviços da Secretaria da Educação (Seduc) e de Obras Escolares da Secretaria de Obras Públicas (SOP) estão fazendo a avaliação estrutural e agilizando projetos para a recuperação dos estabelecimentos de ensino. Desde terça-feira passada (5/9), as duas pastas estão monitorando a situação das escolas e apoiando as equipes locais.