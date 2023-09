Lançamento do Maxon One Fall inclui novos recursos e enormes melhorias de desempenho

A Maxon, desenvolvedores de soluções de software profissionais para editores, cineastas, designers de movimento, artistas de efeitos visuais e criadores de todos os tipos, sente o prazer de anunciar o tão aguardado lançamento de setembro com atualizações para quase todos os produtos Maxon. O Cinema 4D 2024 está melhor do que nunca, tendo enormes melhorias de desempenho na reprodução interativa, aprimoramentos em simulações de Rigid Body e um fluxo de trabalho Pyro mais "direcionável em arte". Com o Trapcode 2024, os artistas agora podem criar dinâmicas térmicas realistas com o novo recurso Combustion e criar trilhas de partículas com Stroke from Parent. O VFX 2024 abre uma nova dimensão no controle de iluminação e inclui vários aperfeiçoamentos nos populares Real Lens Flares. Com o Magic Bullet 2024, a correção de cores é mais fácil do que nunca, além de uma série de novas predefinições que dão aos artistas mais liberdade criativa. O Universe 2024 também apresenta inúmeras melhorias no fluxo de trabalho e oferece novas predefinições. O Redshift oferece mais liberdade criativa ao usar os sombreadores MatCap e Distorter, bem como melhorias de desempenho em CPUs multi-core. Como um presente especial aos assinantes do Maxon One, chega nosso lançamento mais abrangente de Maxon Capsules até o momento, incluindo um novo modificador de spline da Rocket Lasso, materiais Redshift Metal e Car Paint, bem como modelos 3D prontos para uso para visualização interna e externa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230912676178/pt/

Maxon announces highly anticipated Fall release. Artwork by EJ Hassenfratz

Cinema 4D 2024

O Cinema 4D 2024 oferece velocidade e desempenho incomparáveis para as mais sofisticadas cenas criativas. Simulações de corpo rígido agora podem interagir com todas as forças existentes, pirotecnia, tecido e corpos moles. O Pyro brilha com um novo recurso que permite que o fogo seja emitido a partir de partículas e matrizes. E as novas ferramentas Vertex Normal oferecem aos artistas uma precisão incomparável para aperfeiçoar superfícies.

Red Giant 2024

As atualizações mais recentes do Red Giant incluem atualizações para os conjuntos de ferramentas Trapcode, Magic Bullet, VFX e Universe. O Trapcode 2024 permite que os artistas criem dinâmicas térmicas realistas graçasàextensão Particular Fluid Dynamics Simulation. VFX 2024 abre uma nova dimensão no controle de iluminação e inclui diversos aperfeiçoamentos nos populares Real Lens Flares. Com o Magic Bullet 2024, a correção de cores é mais fácil do que nunca, além de uma série de novas predefinições que dão aos designers mais liberdade criativa. E o Universe 2024 oferece um grande número de novas predefinições.

Além disto, todas as ferramentas do Red Giant agora estão disponíveis em chinês e japonês, tornando mais fácil para os artistas começarem a usar o software em seu idioma nativo.

Redshift

O Redshift 3.5.19 acrescenta diversos recursos de ajuste de imagem de entrada ao sombreador MatCap, o sombreador Distorter agora suporta distorção 3D do Maxon Noise e distorção 2D para mapas de relevo, e o desempenho da CPU Redshift em sistemas com mais de 12 tópicos de CPU foi melhorado.

Todas as atualizações estão imediatamente disponíveis para assinantes via Maxon App e no site da Maxon.

Sobre a Maxon

Maxon oferece soluções de software poderosas, porém acessíveis, para criadores de conteúdo que trabalham em design 2D e 3D, gráficos em movimento, efeitos visuais e visualização. O portfólio de produtos inovadores da Maxon ajuda os artistas a turbinar seus fluxos de trabalho criativos. Nossas linhas de produtos incluem o premiado conjunto Cinema 4D de tecnologia de modelagem, simulação e animação 3D; o aplicativo de escultura móvel Forger com criatividade em movimento; a diversificada linha Red Giant de ferramentas revolucionárias de edição, design de movimento e produção de filmes; o renderizador Redshift de ponta e incrivelmente rápido; e ZBrush, a solução de escultura e pintura digital padrão do setor.

A equipe de Maxon é composta por pessoas divertidas e apaixonadas que acreditam na formação e na capacitação de uma comunidade artística de sucesso. Desde nossos eventos populares e inclusivos até nossos recursos educacionais Cineversity gratuitos, a Maxon reconhece que desenvolver conexões sólidas com criatividade e promover seu crescimento profissional é fundamental para nossa capacidade de permanecer atualizados sobre as tendências do setor e atender melhor os clientes.

A Maxon faz parte do Nemetschek Group.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230912676178/pt/

Imprensa

Chloe Larby

Grithaus Agency

E-mail: [email protected]

Tel.: +44 7454 012045