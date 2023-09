A Armis lança a Armis Centrix™, a plataforma de gerenciamento de exposição cibernética alimentada por IA

A Armis, empresa de segurança cibernética de inteligência de ativos, anunciou hoje o lançamento da Armis Centrix™, a plataforma de gerenciamento de exposição cibernética alimentada por IA. A Armis Centrix™ é uma plataforma baseada em nuvem, perfeita e sem atritos, que protege proativamente todos os seus ativos, corrige vulnerabilidades, bloqueia ameaças e protege toda a sua superfície de ataque.

A Armis Centrix™ permite que as organizações descubram, contextualizem, enriqueçam e perfilhem cada ativo em seu ambiente, ao mesmo tempo em que constroem uma linha de defesa por meio da alavancagem dos escores de risco de inteligência de ativos Armis Centrix™, políticas, alertas e visualizações, e, o mais importante, priorizem esforços contra as exposições que importam para o seu negócio. A Armis Centrix™ também se integra a ferramentas de aplicação e gerenciamento de tickets existentes para estabelecer fluxos de trabalho de ponta a ponta e gerenciamento verdadeiro do ciclo de vida de riscos, além de acompanhar os esforços de redução de riscos para relatórios fáceis sobre o progresso realizado. A Armis Centrix™ toma medidas proativas, detecta ameaças e interrompe ataques para estabelecer fluxos de trabalho operacionais e acompanhar a redução de riscos.

“Em um mundo sem perímetro, onde os ativos estão conectados digitalmente, os limites tradicionais de segurança cibernética não existem mais. Os sistemas locais legados e as soluções pontuais não são mais adequados, deixando sua superfície de ataque e os ativos mais críticos abertos e expostos a criminosos cibernéticos e vários atores mal-intencionados”, disse Nadir Izrael, diretor de tecnologia e cofundador da Armis. “A escala e a natureza dinâmica da superfície de ataque exigem uma abordagem totalmente diferente, orientada por IA, e é isso que a Armis Centrix™ é – a IA que alimenta um conjunto de ferramentas poderosas para gerenciar a exposição a riscos cibernéticos.”

A Armis Centrix™ ajuda as organizações a ver, proteger e gerenciar toda a sua superfície de ataque, protegendo continuamente seus ativos de missão crítica contra ameaças cibernéticas. Nascido na nuvem e alimentado por IA, somente a Armis Centrix™ oferece uma verdadeira abordagem modular para o gerenciamento de exposição cibernética, cobrindo as necessidades mais críticas de segurança cibernética para nossos clientes em 4 soluções:

Gerenciamento segurança de ativos - Inventário completo de todos os tipos de ativos, permitindo que qualquer organização veja e proteja a superfície de ataque

Inventário completo de todos os tipos de ativos, permitindo que qualquer organização veja e proteja a superfície de ataque Segurança de OT/IOT - Veja e proteja as redes e os ativos físicos de OT/IOT, garanta o tempo de atividade e crie uma estratégia de segurança eficaz e abrangente

Veja e proteja as redes e os ativos físicos de OT/IOT, garanta o tempo de atividade e crie uma estratégia de segurança eficaz e abrangente Segurança de dispositivos médicos - Visibilidade e segurança completas para todos os dispositivos médicos, ativos clínicos e todo o ecossistema de saúde, sem nenhuma interrupção do atendimento ao paciente

Visibilidade e segurança completas para todos os dispositivos médicos, ativos clínicos e todo o ecossistema de saúde, sem nenhuma interrupção do atendimento ao paciente Priorização e correção de vulnerabilidades - Consolide, priorize e corrija todas as vulnerabilidades; melhore o tempo médio de correção (MTTR) com correção automática e fluxos de trabalho de emissão de tickets

“Este é um avanço revolucionário que mudará a maneira como as empresas respondem às principais perguntas sobre sua postura de segurança cibernética”, disse Dana Gilboa, diretora de produtos da Armis. “A Armis pode ajudar as organizações a reduzir os riscos de seus ativos cibernéticos e proteger toda a superfície de ataque, fornecendo a inteligência necessária para alinhar os esforços de segurança e de negócios. Com essa abordagem, podemos oferecer às organizações a tranquilidade de que precisam, permitindo que elas vejam, protejam e gerenciem todos os seus ativos críticos.”

A Armis Centrix™ é agnóstica em relação ao setor, permitindo que os setores de Manufatura, Saúde e Medicina, Tecnologia da Informação, Energia e Serviços Públicos, Serviços Financeiros, Transporte, Telecomunicações e Mídia, Setor Público e muitos outros se beneficiem de seus recursos. Além disso, a Armis colabora com os principais fornecedores globais de tecnologia do mundo para garantir que seus clientes possam integrar perfeitamente a plataforma Armis Centrix™ com as pilhas de TI e segurança existentes.

Se quiser saber mais sobre a Armis Centrix™, a plataforma de gerenciamento de exposição cibernética, visite armis.com/centrix ou contate-nos pelo e-mail [email protected].

Sobre a Armis

A Armis, a empresa de cibersegurança de inteligência de ativos, protege toda a superfície de ataque e gerencia a exposição ao risco cibernético da organização em tempo real. Em um mundo em rápida evolução, sem fronteiras, a Armis garante que as organizações vejam, protejam, protejam e gerenciem continuamente todos os ativos críticos. A Armis protege empresas da Fortune 100, 200 e 500, assim como governos nacionais, estaduais e locais, para ajudar a manter a infraestrutura crítica, economias e sociedade seguras e protegidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Armis é uma empresa privada sediada na Califórnia.

