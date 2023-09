Fabricante de baterias Hithium anuncia primeiro contêiner de 5 MWh

A Hithium anunciou um novo produto de contêiner de 5 MegaWatt hora (MWh) usando a estrutura padrão de contêiner de 20 pés. O sistema de armazenamento de energia de segunda geração, mais compacto (ESS 2.0), de maior capacidade, virá pré-instalado e pronto para ser conectado. Ele será equipado com 48 módulos de bateria baseados nas novas células LFP de 314 Ah do fabricante, cada módulo fornecendo capacidade de 104,5 kWh e concebido para satisfazer as necessidades de sistemas de em grande escala

Devido ao design mais compacto, o contêiner de 5 MWh irá fornecer uma densidade de energia de 117 Wh/l. Isto é 46% superior aos 80 Wh/l que podem ser vistos em sistemas padrão baseados em células de 280 Ah. O produto também será tecnicamente compatível aos sistemas de controle de potência da maioria das principais marcas de inversores ou inversores bidirecionais.

O novo sistema de armazenamento de energia, denominado "HiTHIUM ?Block", vem com a tecnologia aperfeiçoada de refrigeração líquida em múltiplos níveis da empresa, que mantém a variação da temperatura da célula abaixo de 3°C. O gerenciamento térmico inteligente também permite que o sistema otimize a energia da bateria e reduza o consumo interno de energia. Outros recursos de segurança incluem sistemas de detecção de falhas em diversos níveis, monitoramento de células, detecção de gás e fumaça, bem como extinção automatizada de incêndio.

A Hithium compartilhou a notícia do produto inovador pela primeira vez com os principais clientes e parceiros do setor em um evento VIP privado prévioàfeira comercial RE+ em Las Vegas.

Mizhi Zhang, Chefe de Negócios Globais da Hithium, disse: "O modo como nossa equipe obteve os avanços necessários para levar este produto ao mercado afirma nossa visão central. A meta é ampliar o armazenamento de energia, que o torna mais econômico. Este novo contêiner de 5 MWh demonstra que podemos aumentar a capacidade e reduzir o LCOS, a fim de tornar a transição energética genuinamente acessível."

Com 11 GWh de baterias embarcadas desde a fundação da empresa em 2019, a Hithium está expandindo sua capacidade de produção para 70 GWh até o fim deste ano.

Sobre a Hithium

Fundada em 2019, a Hithium é líder na fabricação de produtos estacionários de armazenamento de energia de alta qualidade para aplicações em grande escala, bem como para usos comercial e industrial. Com quatro centros distintos de P&D e múltiplas instalações de produção "inteligentes", as inovações da Hithium incluem melhorias de segurança com inovação para suas baterias de íons de lítio, bem como aumentos no ciclo de vida. Com décadas de experiência acumulada no campo entre seus fundadores e executivos seniores, a Hithium aproveita sua especialização em BESS para oferecer a parceiros e clientes avanços exclusivos em armazenamento de energia. A empresa tem sede em Xiamen, China, com outras unidades de produção, pesquisa ou vendas em Shenzhen, Chongqing, Munique e Califórnia. A Hithium embarcou 11 GWh de capacidade de bateria, 5 GWh apenas em 2022, e está expandindo sua atual capacidade de produção de 45 GWh a 70 GWh até o fim de 2023.

