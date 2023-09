Evento online traz oportunidade de atualização profissional

Gravadas no Teatro Prudencial, no Rio de Janeiro, as palestras, análises de estudos de caso, masterclasses e painéis da 7ª edição do Rio.Futuro já estão disponíveis para acesso online e gratuito. Unidos por um tema em comum, “Um outro mundo é possível”, os especialistas convidados discutiram como é possível ser otimista quanto ao futuro ao explorar tópicos como o futuro do trabalho, avanços e democratização da inteligência artificial, perspectivas e tendências para o mercado financeiro, sustentabilidade e muito mais.

Segundo a organização, em um contexto de muita ansiedade e angústia por conta de problemas modernos, como a crise climática e as incertezas da sociedade, o Rio.Futuro tem como objetivo impulsionar discussões, soluções e uma visão inspiradora do futuro, acreditando no potencial transformador da tecnologia, das empresas e das ideias para construir um mundo melhor.

Entre os convidados está Marina Grossi, presidente do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), que trouxe novos olhares sobre a parceria público-privada no ESG: “O consumidor é poderoso e a tecnologia ajuda que ele fique ainda mais”, respondeu ela, quando perguntada sobre a importância da participação ativa do público na construção de um futuro melhor, um dos temas de sua fala no palco. “Quanto mais ele [o consumidor] se organiza, e a tecnologia ajuda, mais rapidamente as empresas precisam responder para a construção do futuro que todos precisamos”, comentou.

Xavier Leclerc, fundador e curador do Rio.Futuro, destaca: "Nosso evento oferece uma visão tangível de um futuro viável. Mantemos a convicção no potencial da inovação, tecnologia e pensamento criativo para confrontar os obstáculos que se desenham à nossa frente”. Segundo ele, ambientes de conexão entre indivíduos, onde o intercâmbio de ideias propicia a exploração de soluções capazes de impulsionar uma mudança positiva, são mais necessários do que nunca.

26 nomes de peso e mais de 6 horas de conteúdos

Além de Grossi, nomes como Nabil Kadri, Superintendente de Meio Ambiente do BNDES, Helena Bertho, Diretora Global de Diversidade e Inclusão do Nubank, Delmir Peixoto, Consultor em Metodologias e Tecnologias Educacionais da Petrobras, patrocinadora platinum do evento, e muitos outros podem ser encontrados no catálogo.

Ao todo são 26 convidados com diversos insights em mais de 6 horas de conteúdos. Segundo a organização, a expectativa é de que mais de 2500 pessoas se inscrevam na plataforma online, representando setores como tecnologia, negócios, sustentabilidade e finanças. Xavier pontua ainda que o Rio.Futuro é um evento inclusivo, disponibilizando os conteúdos legendados e com tradução em Libras, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento e aproveitem a experiência.