APsystems anuncia o lançamento global da APstorage na RE+

A APsystems, pioneira em tecnologia avançada de conversão de energia solar, tem o prazer de anunciar o lançamento global de sua inovadora linha de produtos APstorage na feira comercial RE+ em Las Vegas. Esta oferta abrangente inclui uma variedade de modelos de inversores de bateria de última geração, projetados para estabelecer novos padrões em soluções de armazenamento de energia em todo o mundo.

Baterias universais: estabelecendo um novo padrão global

Um recurso notável da solução APstorage é sua capacidade única de ser compatível com qualquer bateria. Os inversores de bateria ELS da APsystems, que significam "Energy Storage, Low Voltage, Single-phase" (Armazenamento de Energia, Baixa Tensão, Monofásico), podem se conectar perfeitamente a uma ampla variedade de modelos de baterias líderes do mercado. Novos modelos continuam sendo adicionados regularmenteàlista detalhada de baterias compatíveis, disponível no site da APsystems.

O Dr. Yuhao Luo, diretor de tecnologia da APsystems, comentou: "O lançamento da linha APstorage ELS marca um momento crucial no cenário global de armazenamento de energia. A série APstorage ELS oferece flexibilidade incomparável e possibilita que consumidores de todo o mundo escolham entre uma ampla gama de opções de baterias inteligentes. Isso ajuda as pessoas a escolher a bateria que melhor atenda às suas necessidades."

Integração perfeita com microinversores DS3

A série ELS é uma solução de armazenamento de energia acopladaàrede, projetada para funcionar perfeitamente com a oferta de microinversores DS3 da APsystems, oferecendo uma solução solar com armazenamento totalmente integrada tanto para consumidores quanto para profissionais.

Atendendoàcrescente demanda global por armazenamento de energia

Com a demanda global por armazenamento de energia alcançando níveis sem precedentes, a APsystems está na liderança, pronta para atender a essa necessidade com sua ampla gama de modelos ELS, disponíveis em diversas regiões, e oferecendo notáveis recursos de ponta.

"A crescente demanda global por soluções de armazenamento de energia é inegável", afirmou Maxime Boiron, diretor de marketing global da APsystems. "A APsystems está empenhada em oferecer produtos solares e de armazenamento que não apenas atendam a essa demanda em todos os segmentos do mercado, mas também estabeleçam novos padrões em inovação, compatibilidade e facilidade de uso para consumidores e instaladores de energia solar em todo o mundo. Além disso, temos um interessante plano de lançamento de produtos APstorage para complementar nosso portfólio, incluindo soluções DIY e de armazenamento trifásico, que serão introduzidas nos próximos meses."

Modelos de inversores de bateria APstorage PCS

A APsystems está lançando cinco modelos de inversores de bateria ELS com Sistema de Conversão de Energia (PCS) para uso em diversos mercados ao redor do mundo. Nem todos os modelos estarão disponíveis em todos os mercados. Os modelos incluem:

ELS-3k

ELS-5k

ELS-7.6k

ELS-9.6k

ELS-11.4k

Gestão inteligente de energia para o mundo

Os inteligentes inversores de bateria ELS da APstorage, disponíveis para um público global, vêm equipados com recursos automáticos de gestão de energia baseados em software inteligente e monitoramento integrado. Os proprietários do sistema podem escolher entre vários modos operacionais comutáveis, incluindo Modo de Backup, Autoconsumo e Modo de Horário de maior e menor demanda, garantindo que as cargas críticas estejam protegidas durante quedas de energia, ao mesmo tempo em que maximizam a economia de energia residencial.

Sobre a APsystems

A APsystems é o mais importante fornecedor mundial de soluções MLPE multiplataforma, oferecendo microinversores, armazenamento de energia e dispositivos de desligamento rápido ao setor solar fotovoltaico. As marcas da APsystems incluem APsmart e APstorage.

Fundada em 2010, a APsystems é uma corporação multinacional que engloba quatro unidades de negócios globais, atendendo clientes em mais de 100 países. Com milhões de unidades vendidas que geram mais de 4 TWh de energia limpa e renovável, a APsystems continua sendo líder no segmento de Equipamentos de Potência Máxima de Energia Solar (MLPE, sigla em inglês) em constante crescimento.

A APsystems USA tem sua sede em Austin, Texas; a APsystems EMEA opera a partir de Amsterdã, Holanda, e Lyon, França; a APsystems LATAM está localizada em Guadalajara, México, e São Paulo, Brasil; a APsystems APAC possui escritórios em Jiaxing e Xangai, China, além de Sydney, Austrália.

