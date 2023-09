Hailo selecionou ISP e Video IP da VeriSilicon para seus processadores de visão com IA que potencializam câmeras de vigilância inteligentes

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que seu processador de sinal de imagem (ISP) IP ISP8000L-FS e unidade de processador de vídeo (VPU) IP VC8000E foram adotados pela Hailo, um fabricante de chips com foco em IA em Israel, para potencializar sua linha de processadores de visão com IA de alto desempenho, Hailo-15TM. Estes IPs selecionados permitem a implementação altamente eficiente das soluções inovadoras de IA da Hailo em uma ampla gama de aplicações com menor tempo de lançamento no mercado e custos de engenharia.

Projetado para aplicações avançadas e de alto desempenho baseadas em câmeras com mecanismos de segurança de hardware dedicados, o IP ISP8000L-FS da VeriSilicon foi certificado pelos padrões de segurança funcional IEC 61508 e ISO 26262, o que é ideal para aplicações industriais e automotivas cruciaisàsegurança. Ele fornece processamento de vídeo confiável e de alta qualidade de uma única câmera 4K a 60 fps ou câmeras duplas 4K a 30 fps, ao dar suporte ao processamento HDR (High Dynamic Range) e tecnologias de redução de ruído 2D/3D.

A unidade de processamento do codificador de vídeo VC8000E oferece armazenamento compacto de várias transmissões de vídeo para reprodução posterior e aprendizagem automática. Seus formatos de vídeo selecionáveis e profundidade de bits de cores, junto com parâmetros de codificação controlados pelo usuário, permitem a codificação de vídeo ideal, adaptada a diversos cenários.

Ori Katz, Diretor de Produtos de Processadores de Visão da Hailo, declarou: "Ao integrar o IP do ISP da VeriSilicon com o IP do codificador de vídeo de alta eficiência, nossos processadores de visão com IA estão preparados para liderar o caminho de tornar as aplicações industriais e de vigilância mais inteligentes, seguras, confiáveis e precisas."

Wei-Jin Dai, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão IP da VeriSilicon, afirmou: “O mercado de vigilância é ferozmente competitivo, exigindo alta eficiência com recursos específicos. As soluções de IP poderosas e flexíveis da VeriSilicon são concebidas para enfrentar com eficiência desafios como baixa latência, consumo de energia e minimização de DDR. Estamos honrados em trabalhar com a Hailo para capacitar o mercado de câmeras de vigilância com IA em rápido crescimento e outros domínios industriais sob uma parceria a longo prazo."

Sobre a Hailo

A Hailo, fabricante de chips com foco em IA, vem desenvolvendo processadores de IA especializados que permitem desempenho de classe de centrais de dados em dispositivos de ponta. Os processadores da Hailo são o produto de um repensar da arquitetura tradicional de computadores, permitindo que dispositivos inteligentes executem tarefas sofisticadas de aprendizagem em profundidade, como detecção e segmentação de objetos em tempo real, com mínimo consumo de energia, tamanho e custo. Os processadores são projetados para caber em uma infinidade de máquinas e dispositivos inteligentes, que impactam vários setores, incluindo automotivo, segurança, indústria 4.0 e varejo. Para mais informação, acesse https://hailo.ai.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

