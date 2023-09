Universidade dos EUA reúne graduados da área de cinema

Estão abertas as inscrições para o Virtual Experience Film Edition, evento que vai reunir graduados da Full Sail University. O encontro será realizado por meio da plataforma Zoom, dos dias 23 à 28 de setembro, a partir das 19h, pelo horário de Brasília (DF).

O Virtual Experience Film Edition tem como principal objetivo reunir graduados da universidade, como profissionais da área de cinema, para discussões sobre tendências, oportunidades, mudanças e divulgação de projetos.

Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, conta que ao longo do encontro, os participantes deverão percorrer uma jornada no mundo da criação audiovisual.

“Nesta palestra, as pessoas terão a oportunidade de explorar o impacto dos vídeos, as inovações na produção virtual e a influência do conteúdo audiovisual nas marcas”, afirma. “Além disso, os inscritos poderão ‘mergulhar’ nas artes da edição e do storytelling cinematográfico, desvendando segredos que vão revolucionar sua abordagem criativa”, adiciona.

Para Olival, networking é não somente fonte para gerar novos trabalhos, como também para inspiração. “É muito recompensador poder oferecer, gratuitamente, uma vez por mês, uma experiência on-line com graduados e embaixadores da Full Sail University que atuam no mercado e que contribuem compartilhando suas experiências e conhecimento com novos profissionais e aspirantes da indústria”, afirma.

A seguir, o cronograma do evento on-line:

Segunda-feira - 25 de setembro:

19h: Abertura com a Carol Olival

20h: Virtual Campus Tour

21h: Networking

Terça-feira - 26 de setembro:

19h: Nelson Botter, Embaixador Full Sail Brazil Community em Film Production, que atuou em produções que se encontram na Netflix, Disney+, Nickelodeon, TV Cultura, Globoplay, History Channel e outros canais com o tema: "Coprodução internacional: desafios e oportunidades"

20h: Luiz Zamantaro, Embaixador Full Sail Brazil Community em Film Production e atualmente editor-chefe do Cidade Alerta, na RecordTv, com o tema: TV aberta no Brasil: para onde vamos?

21h: Leo Edde, Embaixador Full Sail Brazil Community em Film Production e Sócio-fundador da Urca Filmes & Dani Tolomei, também Embaixadora Full Sail Brazil Community em Film Production e ex sócia da Globo, com o tema: A transformação audiovisual.

Quarta-feira - 27 de setembro:

19h: Mauro Garcia, Embaixador Full Sail Brazil Community em Film Production e Presidente Executivo da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (BRAVI) e Diretor Executivo do ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros com o tema: Mecanismos de fomento ao audiovisual no Brasil.

20h: Jake Neto, Embaixador Full Sail Brazil Community em Film Production e ex funcionário de diversas empresas de mídia no Brasil e Estados Unidos, liderando produtoras que criaram conteúdos para Disney e Broadway com o tema: Produção de Branded Content - Visão de sucesso para 2024.

21h: Edu Hentchel, Embaixador Full Sail Brazil Community em Film Production e Produtor Executivo, já tendo produzido longas metragens para a Netflix com o tema: como é ser produtor de audiovisual no Brasil.

Quinta-feira - 28 de setembro:

19h: Ramon Faria, Alumni Ambassador e diretor de curtas em diversas técnicas, atuando anteriormente em Hollywood com o tema: Expandindo o audiovisual com a animação.

20h: Apresentação dos projetos

21h: Wrap-up

Segundo dados da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022–2026, publicada pela PwC Brasil, a indústria brasileira de entretenimento e mídia fechou 2022 com faturamento de US$ 33 bilhões (R$ 160,28 bilhões).

Para mais informações, basta acessar: https://fs-courses.com/vxp/2023/sep-pt