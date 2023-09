Universidade abre inscrições para evento de audiovisual

Image by frimufilms on freepik

A Full Sail University, universidade com sede em Orlando, nos Estados Unidos, abriu as inscrições para o Lights, Camera, Action , webinar sobre produção audiovisual, filmmaking e tecnologia que será realizado no dia 20 de setembro (quarta-feira), às 19h. O evento é gratuito e aberto para a participação de profissionais de marketing, editores, criativos, estudantes de comunicação, empreendedores, aspirantes a cineastas brasileiros e demais interessados pelo segmento.

O evento vai reunir profissionais de diversos backgrounds, a fim de compartilhar com os estudantes suas trajetórias e conhecimentos, proporcionando uma visão dos segredos e práticas que permeiam o universo audiovisual.

Durante o evento, os participantes terão contato com o universo da produção audiovisual e poderão explorar as últimas tendências, inovações e desafios que prometem moldar o cenário audiovisual nos próximos anos.

De acordo com os organizadores, a diversidade de perspectivas será a marca registrada do evento. No webinar, os especialistas devem promover discussões sobre os avanços tecnológicos, novas formas de distribuição e métodos de contar histórias que estão mudando a forma como a mídia audiovisual é consumida.

“Às vezes, o sonho de ter uma carreira na indústria do cinema parece distante e, por isso, fazemos questão de mostrar que, não somente é possível, como já aconteceu para muitos brasileiros”, afirma Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil.

Olival também destaca que “o webinar tem como propósito colocar aspirantes e jovens profissionais em contato com quem já está trilhando um caminho de sucesso e ajudar com inspiração e conhecimento quem quer começar uma história no audiovisual”.

A Community Outreach Director da Full Sail University no Brasil destaca o cronograma do Lights, Camera, Action nos tópicos a seguir:

19h00 | Abertura do evento e apresentação dos palestrantes;

19h10 | Sessão 01 - “Revolucionando a experiência audiovisual: Explorando o Potencial dos Vídeos, Produção Virtual e Painéis de LED”, com Nelson Oliveira, especialista em vídeo para eventos, produção virtual e painéis de LED.

19h30 | Sessão 02 - “Da adidas à Sony Music: Explorando o Universo Audiovisual”, com Robson Minhoca, sênior filmmaker na XP Inc.

19h50 | Sessão 03 - “Contando Histórias Através da Edição: As Experiências Trabalhando com Grandes Marcas”, com Lucas Leite, filmmaker, criador de conteúdo e diretor criativo.

20h10 | Sessão 04 - “Desvendando a Arte do Storytelling Cinematográfico: Lições de um Film Director Premiado”, com Bruno Miguel, film director e storyteller.

20h30 - 21h00 | Sessão “Q&A - Perguntas & Respostas com os palestrantes”.

“Os brasileiros estão convidados a fazer parte do Lights, Camera, Action, uma experiência que pode impulsionar os ‘apaixonados’ por filmes e conteúdo audiovisual em geral”, afirma Olival. “O evento deve redefinir a perspectiva sobre a produção audiovisual”, conclui.

Para mais informações, basta acessar:

https://fullsail.zoom.us/webinar/register/WN_M35yMM86SjGNjhXderCNPA#/registration