KBI Biopharma, Inc. amplia portfólio internacional com lançamento da SUREmAb™, capaz de desenvolver e fabricar anticorpos monoclonais de forma mais rápida

A KBI Biopharma, Inc. (KBI), uma empresa da JSR Life Sciences, anunciou hoje o lançamento da SUREmAb™, uma oferta baseada na solidez da SUREtechnology Platform™ da KBI, que permite o desenvolvimento e a fabricação de anticorpos monoclonais (mAb) otimizados, seguros e econômicos.

A SUREmAb é uma oferta global verticalmente integrada, projetada para minimizar os prazos de desenvolvimento dos fabricantes biofarmacêuticos internacionais, proporcionando desenvolvimento de banco de células de pesquisa (RCB) em apenas nove semanas e a capacidade dos clientes migrarem de DNA para boas práticas de fabricação de medicamentos (GMP) em apenas 11 meses. Além disso, a SUREmAb foi projetada para atingir títulos de até 10 g/l com um fluxo de trabalho de baixo custo para otimizar a eficiência operacional e maximizar o retorno sobre o investimento (ROI).

“A SUREmAb representa não apenas o culminar de décadas de experiência em produção de produtos biológicos, mas também a nossa visão para o futuro do desenvolvimento de mAb”, disse o diretor científico da KBI, Sigma Mostafa. “Em uma época onde o tempo, a eficiência e a inovação convergem, estamos orgulhosos de apresentar uma plataforma capaz não apenas de acelerar a jornada de desenvolvimento, mas também de ser de alta qualidade e econômica, desde o início. Na KBI, acreditamos na antecipação das mudanças do mercado e em soluções pioneiras que abordam hoje os desafios de amanhã, e a SUREmAb é uma prova desse compromisso.”

A consolidação operacional da KBI Biopharma e Selexis, anunciada durante a BIO International 2023, desempenhou um papel importante nas operações que impulsionam a tecnologia SUREmAb, permitindoàKBI agilizar processos e oferecer maior eficiência no desenvolvimento e fabricação de anticorpos monoclonais. Esta oferta fortalece a experiência industrial e a posição da KBI nos mercados internacionais, com base em mais de 15 anos de liderança no desenvolvimento de mAb, com mais de 150 projetos únicos de mAb terapêuticos e sete mAbs comercializados que aproveitam a SUREtechnology Platform.

“Reconhecemos a necessidade de sermos um parceiro forte para os clientes com novas terapias, para que eles tenham a melhor chance de alcançar o maior número possível de pacientes”, comentou o CEO da KBI, J.D. Mowery. “O acesso simplificadoàSUREmAb e a fabricação contínua com a KBI mostram nosso compromisso em apoiar a indústria, melhorando uma barreira importante para o desenvolvimento.”

A SUREmAb está em conformidade com os padrões regulatórios internacionais, garantindo experiências simples ao atingir mercados regulamentados pela FDA dos EUA, EMA e PMDA.

Sobre a KBI Biopharma, Inc.

A KBI Biopharma, Inc., uma empresa da JSR Life Sciences, junto com seus afiliados, é uma organização mundial de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO) que fornece serviços de desenvolvimento acelerado e totalmente integrado de medicamentos, fabricação de produtos biológicos e experiência a empresas de ciências biológicas. Como líder global em desenvolvimento de linha celular de mamíferos, com soluções altamente especializadas e a melhor tecnologia modular da categoria, a KBI permite que o setor de ciências biológicas descubra, desenvolva e comercialize rapidamente medicamentos e vacinas inovadores. Com cada um de seus mais de 500 clientes parceiros, a KBI trabalha de perto para personalizar e acelerar com rapidez os programas de desenvolvimento de medicamentos.

As parcerias internacionais estão usando as tecnologias da KBI para promover mais de 400 candidatos a medicamentos em desenvolvimento pré-clínico e clínico e na fabricação de 10 produtos comerciais. Criada sobre uma base de recursos analíticos de classe mundial e extensa experiência científica e técnica, a KBI oferece desenvolvimento de processos robustos e serviços clínicos e comerciais de fabricação de cGMP para programas de terapia celular, microbiana e de mamíferos. Reconhecida pela fabricação de qualidade, a KBI ajuda suas parcerias a apresentar candidatos a medicamentos ao mercado. A KBI atende suas parcerias internacionais com oito locais na Europa e EUA. Mais informações em www.kbibiopharma.com.

