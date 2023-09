Roadcard e ConectCar ampliam opções de Vale-Pedágio para caminhoneiros

A Roadcard, Instituição de Pagamentos Eletrônicos de Fretes (IPEF), está firmando parceria com a ConectCar, uma das principais empresas de meio de pagamento automático de mobilidade do Brasil. Com isso, as transportadoras que são clientes da empresa terão mais uma opção de tag eletrônico para pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) aos caminhoneiros.

O pagamento do Vale-Pedágio é uma exigência da Lei nº 10.209, de 2001, que estabelece os direitos e deveres referentes ao pagamento desse benefício. Ao oferecer também a tag da ConectCar, a Roadcard amplia as opções para que seus clientes atendam às normas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Atualmente, mais de 60% das cargas brasileiras são transportadas pelo modal rodoviário, de acordo com dados do governo federal. Para os caminhoneiros e transportadoras, o principal benefício do uso das tags eletrônicas é a redução do tempo de viagem. O processo de cobrança é mais rápido, o tempo de parada nas praças de pedágio diminui e os valores creditados na tag podem ser utilizados de forma imediata. Além disso, há redução do consumo de combustível e do desgaste de pneus e peças automotivas com frenagem.

“O uso de tags eletrônicas para o pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório ajuda a reduzir irregularidades que são constatadas neste setor e a equilibrar papéis e responsabilidades entre as empresas e os motoristas”, diz Anna Luiza Miranda, diretora de Inovação, Produtos e Marketing da Roadcard.

"Essa parceria com a ConectCar é fundamental para que possamos completar a nossa oferta de soluções de pagamento do Vale-Pedágio Obrigatório e agrega valor para o nosso portfólio de produtos e serviços, já que esta é uma das principais tags do Brasil, com penetração em todo o território nacional", afirma a diretora.

Para a ConectCar, a parceria também é importante, pois a Roadcard atua há anos no segmento de pagamentos no transporte rodoviário de cargas. Por meio da Solução Pamcard, oferece a possibilidade de gerar o CIOT (Código Identificador de Operação de Transporte) e, em único processo, realizar pagamentos de frete, vale-pedágio, despesas de viagem e com combustível para caminhoneiros autônomos ou de frota própria.

"Com a parceria com a Roadcard, teremos a oportunidade de disponibilizar vantagens e atender às necessidades dos caminhoneiros”, afirma o diretor de Negócios e Produtos da ConectCar, Newton Ferrer.

Sobre a Roadcard

A Roadcard é uma IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete) homologada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Há mais de uma década, oferece uma plataforma integrada de pagamentos: a Solução Pamcard. Por meio dela, os contratantes podem pagar o frete, o vale-pedágio, o vale-abastecimento e ainda fazer a gestão de despesas e gerar o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte).

O objetivo da Solução Pamcard é trazer mais eficiência e segurança à operação das transportadoras e mais praticidade para os caminhoneiros, com liberdade de escolha de cartões.

Sobre a ConectCar

Fundada em 2012, a ConectCar é uma empresa de meio de pagamento automático de mobilidade que conecta tecnologia e dados para simplificar o ir e vir das pessoas. A empresa tem como acionistas o Itaú Unibanco e a Porto. Suas tags permitem que as pessoas tenham mais tempo ao não precisarem ficar em filas para pagamento.

A ConectCar está presente em 100% das rodovias pedagiadas e em mais de mil estacionamentos no Brasil, como em shoppings, aeroportos, hospitais, estádios, universidades, teatros e clubes. Integrante da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (ABEPAM), a companhia está alinhada à missão da entidade de contribuir com a agenda pública de mobilidade do país. Com planos para pessoas físicas e jurídicas, a ConectCar disponibiliza as tags em sua loja virtual, e é responsável pela tecnologia presente na Tag Itaú, na Tag Porto e nas tags de muitas outras empresas parceiras.

