CyberArk Nomeada Líder no Gartner Magic Quadrant 2023 por Gestão de Acesso Privilegiado

CyberArk (NASDAQ: CYBR), a empresa de segurança de identidade, anunciou hoje que foi nomeada Líder no Gartner® Magic Quadrant™ 2023 por Gestão de Acesso Privilegiado.1 A CyberArk é reconhecida neste relatório pela quinta vez consecutiva. Além disto, a CyberArk é o único provedor posicionado como líder nos relatórios Gartner Magic Quadrant Privileged Access Management (PAM) e Access Management2.

A Plataforma de Segurança de Identidade CyberArk permite que as organizações protejam todas as identidades, incluindo força de trabalho, TI, desenvolvedores e máquinas, contra ameaças cibernéticas com controles de privilégios inteligentes. Com a CyberArk, os clientes têm uma plataforma única e unificada para segurança de identidade que oferece eficiência operacional e ROI mais rápido. O núcleo da plataforma são as soluções PAM que protegem o acesso privilegiado permanente, 'just-in-time' e sem privilégios, em ambientes híbridos e em várias nuvens, que aprimoram a gestão de sigilos para reduzir significativamente a fonte de risco cibernético nº 1: roubo de credenciais.

"Estamos muito orgulhosos de sermos nomeados novamente Líder pela Gartner. Acreditamos que este reconhecimento destaca nosso compromisso e histórico em oferecer inovação contínua para satisfazer as crescentes necessidades de nossos clientes", disse Matt Cohen, Diretor Executivo da CyberArk. "No ambiente atual de negócios e ameaças, toda identidade é um alvo para os invasores. É por isto que continuamos estendendo os controles inteligentes de privilégios a todas as identidades, humanas e de máquinas, enquanto desenvolvemos integrações profundas de produtos em nossa plataforma, dando às equipes de segurança o controle operacional e a visibilidade de que precisam para proteger identidades em toda a empresa."

A CyberArk acredita que seu reconhecimento consistente como Líder é o resultado de seu foco em elementos fundamentais, incluindo:

Inovação contínua: A CyberArk continua aproveitando os principais pontos fortes da PAM e da inovação em todas as suas ofertas PAM as-a-Service e auto-hospedadas. A CyberArk estendeu os controles inteligentes de privilégios por todo o ciclo de vida da identidade, para todos os tipos de identidades. Inovações recentes abordam casos de uso emergentes para acesso seguro e compatível ao desenvolvedor para cargas de trabalho e serviços de nuvem pública. Os novos recursos incluem gestão de acesso privilegiado 'just-in-time' e fluxos de trabalho de automação com e sem código que permitem a orquestração automatizada de identidades. A Gestão de Sigilos da CyberArk, uma parte essencial do PAM, é diferenciado por sua capacidade de permitir que as organizações protejam, gerenciem e alternem de modo central os sigilos utilizados pela mais ampla gama de identidades de aplicativos. No início deste ano, a CyberArk anunciou recursos expandidos de gestão de sigilos, nova automação de criação de políticas impulsionada por IA para maior segurança de privilégios de terminais e a capacidade dos administradores de PAM em intermediar, registrar e proteger sessões privilegiadas nativas com apenas um clique.

A nível mundial, a CyberArk oferece recursos de vendas, técnicos e de implantação flexíveis e estreitamente alinhados para ajudar os clientes a acelerar o tempo em agregar valor. Durante o ano passado, a CyberArk introduziu novos programas de treinamento e atualizações no Plano CyberArk para Sucesso da Segurança de Identidade, além do acesso gratuito contínuo a recursos como a comunidade técnica da CyberArk e o blog de sucesso da CyberArk. Segundo o Gartner Peer Insights™, a CyberArk tem uma classificação de 91% "recomendaria". Alto desempenho e entrega: A CyberArk Security Services, junto com sua rede mundial de parcerias de canais, MSPs, integradores de sistemas globais e empresas de consultoria, ajudam muitas das maiores empresas do mundo a conceber, implantar e otimizar programas PAM e de segurança de identidade. A CyberArk continua nutrindo um forte e consistente crescimento entre sua comunidade de parceiros mediante programas ampliados de treinamento e capacitação. Agora, mais do que nunca, o ecossistema internacional de parcerias de tecnologia C3 Alliance é crucial para ajudar as equipes de segurança a consolidar e maximizar os investimentos existentes para mitigar riscos emergentes e enfrentar os crescentes desafios de segurança de identidade.

Para baixar uma cópia gratuita do Gartner Magic Quadrant 2023 para Gestão de Acesso Privilegiado, acesse: https://www.cyberark.com/gartner-2023-mq-pam

Sobre a CyberArk

CyberArk (NASDAQ: CYBR) é líder mundial em segurança de identidade. Centrada em controles inteligentes de privilégios, a CyberArk oferece a oferta de segurança mais abrangente para qualquer identidade, humana ou máquina, em aplicativos de negócios, forças de trabalho distribuídas, ambientes de nuvem híbrida e em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de softwares e operações de TI. As principais organizações do mundo confiam na CyberArk para ajudar a proteger seus ativos mais cruciais. Para saber mais sobre a CyberArk, acesse https://www.cyberark.com, leia os blogs da CyberArk ou siga no LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube.

