Provenir nomeia Andres Elizondo como Chief Financial Officer

A Provenir, especializada em software de decisão de risco baseado em IA, anunciou a nomeação de Andres Elizondo como seu novo Chief Financial Officer (CFO). O executivo traz consigo uma vasta experiência que combina finanças e estratégia, com foco em impulsionar e entregar valor comercial de longo prazo.

Com mais de 15 anos de experiência, Elizondo tem um histórico comprovado na criação e liderança de funções financeiras de empresas globais de tecnologia, bem como de companhias apoiadas por private equity. Entre suas funções anteriores, foi CFO do grupo na plataforma de desenvolvimento de software Builder.ai, atuou como CFO da região EMEA na Rackspace Technology e fez parte da equipe de liderança que abriu o capital da empresa. Nessas funções, ele implementou estratégias que impulsionaram o crescimento e geraram expressivo valor para os acionistas.

“A missão da Provenir é ajudar fintechs e provedores de serviços financeiros em todo o mundo a tomar decisões de risco mais inteligentes e trazer disrupção para o cenário cada vez mais competitivo da tecnologia financeira”, afirmou Larry Smith, fundador e CEO da Provenir. “Elizondo traz uma combinação única de conhecimento técnico e experiência financeira. Estou confiante de que sua integração à nossa equipe de liderança ajudará a apoiar a expansão da Provenir e as metas de liderança de mercado.”

“Estou muito entusiasmado por ingressar na Provenir e fazer parte do crescimento da empresa”, disse o executivo. “A Provenir está na vanguarda do desenvolvimento de soluções de análise de dados e decisões de risco líderes do setor para atender à crescente necessidade de serviços financeiros de alta qualidade. Estou ansioso para defender os planos de crescimento da Provenir e entregar ainda mais valor aos nossos clientes.”

Elizondo é bacharel em engenharia mecatrônica pelo Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, no México. Ele completou seu mestrado em administração de empresas na London Business School, bem como na Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Atualmente baseado em Londres, o profissional trabalhará com a equipe financeira global da Provenir em Nova Jersey, no Reino Unido e na Índia.