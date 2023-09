Grupo de Trabalho PCAST, coadministrado pelo fundador da PSMF, Joe Kiani, divulga o relatório sobre a Transformação da Segurança do Paciente

O Conselho de Assessores de Ciência e Tecnologia do Presidente (PCAST) divulgou suas descobertas e recomendações sobre a segurança do paciente em um relatório ao presidente dos EUA, Joe Biden. Denominado “Um Esforço Transformacional na Segurança do Paciente”, o relatório também descreve as várias maneiras em que a “segurança do paciente é uma questão urgente de saúde pública nacional”. O distinto Grupo de Trabalho PCAST sobre Segurança do Paciente é coadministrado pelo fundador da organização Patient Safety Movement Foundation, Joe Kiani, e o diretor científico da Microsoft, Eric Horvitz.

O relatório do PCASTàadministração Biden-Harris apontou que, de acordo com dados recentes, “Os pacientes do Medicare sofrem um evento adverso em uma em cada quatro hospitalizações, e um terço desses eventos adversos são graves e incluem resultados catastróficos”, e esses “resultados adversos impactam desproporcionalmente as pessoas de grupos que historicamente vivenciam a marginalização social, o que amplia as disparidades nos cuidados de saúdes”.

“Erros médicos evitáveis tiram centenas de milhares de vidas todos os anos. Estou otimista de que estas recomendações ajudarão a acelerar a resolução deste problema crítico que destrói tantas vidas”, disse Joe Kiani, coadministrador do Grupo de Trabalho PCAST sobre Segurança do Paciente. “Foi uma honra trabalhar com um grupo notável de colegas membros do comitê PCAST no que acreditamos ser uma missão urgente, e estou grato pelas contribuições de todos. Eu sei que o presidente Biden aguarda por este relatório. Ele é o maior defensor dos pacientes do nosso país e se preocupa imensamente com o sofrimento real que acontece todos os dias nos sistemas de saúde dos EUA por causa de erros médicos.”

“Este é um marco importante na segurança dos cuidados de saúde nos Estados Unidos e, se implementado, acreditamos que deve influenciar e aprimorar a segurança do paciente e dos profissionais do setor de saúde do mundo inteiro. Desde nosso início, acreditamos que para que ocorram mudanças duradouras, será necessária a orientação dos mais altos níveis governamentais. Estas recomendações não podem vir em um melhor momento, já que o Dia Mundial da Segurança do Paciente acontece em 17 de setembro”, disse o Dr. Michael Ramsay, CEO da Patient Safety Movement Foundation.

O relatório reconhece que apesar dos esforços significativos realizados por muitos profissionais do setor de saúde para reduzir erros médicos evitáveis com a implementação de protocolos de segurança com base em evidências, a implementação nacional de muitas dessas soluções conhecidas ficou atrasada. O relatório descreve então quatro recomendações para “promover a igualdade na saúde, melhorar a saúde e o bem-estar da nação e evitar o sofrimento e a morte de centenas de milhares de americanos todos os anos”. As recomendações são as seguintes:

Recomendação 1: Estabelecer e manter a liderança federal para a melhoria da segurança do paciente como uma prioridade nacional.

1.A Nomear um coordenador de segurança do paciente que se reportará ao presidente sobre os esforços para transformar a segurança do paciente entre todas as agências governamentais relevantes.

1.B Estabelecer uma National Patient Safety Team (NPST, Equipe Nacional de Segurança do Paciente) multidisciplinar e garantir a inclusão de pessoas das populações mais afetadas.

Recomendação 2: Garantir que os pacientes recebam práticas baseadas em evidências para prevenir danos e lidar com riscos.

2.A Identificar e tratar danos de alta prioridade, além de promover a segurança do paciente ao incentivar a adoção de soluções baseadas em evidências e exigir relatórios públicos anuais imediatos e relatórios públicos trimestrais dentro de 5 anos.

2.B Criar um ecossistema de aprendizagem e um sistema de responsabilidade compartilhada para garantir que práticas baseadas em evidências sejam implementadas e que as metas para redução de danos e riscos de danos para todos os americanos sejam alcançadas.

2.C Promover a interoperabilidade dos dados de saúde e garantir o acesso ao rastreamento de danos e ao uso de soluções baseadas em evidências.

2.D Melhorar a segurança de todos os profissionais de saúde e de seus pacientes, apoiando uma cultura justa de segurança de pacientes e médicos nos sistemas de saúde.

Recomendação 3: Estabelecer parcerias com pacientes e reduzir as disparidades em erros médicos e resultados adversos.

3.A Implementar uma “abordagem de toda a sociedade” no esforço transformacional para a segurança do paciente.

3.B Melhorar os dados e a transparência para reduzir as disparidades.

Recomendação 4: Acelerar a pesquisa e a implantação de práticas, tecnologias e sistemas exemplares de cuidados seguros.

4.A Criar uma Agenda Nacional de Pesquisa sobre Segurança do Paciente.

4.B Tirar proveito dos avanços revolucionários nas tecnologias da informação.

4.C Desenvolver as competências dos sistemas federais de prestação de cuidados de saúde e apresentar os resultados como exemplos para cuidados de saúde mais seguros.

O PCAST é um comitê consultivo federal nomeado pelo presidente dos EUA para aumentar a consultoria científica e tecnológica disponível a ele. O PCAST consiste em 28 líderes de pensamento do país, selecionados por seus serviços diferenciados e realizações acadêmicas, no governo e no setor privado. Joe Kiani, que fundou a Patient Safety Movement Foundation (PSMF) em 2012 e por muitos anos atuou como o seu primeiro presidente, foi nomeado para o PCAST em setembro de 2021. Também atuando com Kiani e Horvitz no grupo de trabalho de segurança do paciente PCAST estão:

Donald Berwick, MD, especialista em segurança do paciente, CMS, Institute for Healthcare Improvement

Lisa Cooper, Johns Hopkins University

Sue Desmond-Hellmann, ex-CEO, Fundação Gates, ex-chanceler UCSF

Christopher Hart, especialista em sistemas de segurança, National Transportation Safety Board

Harlan Krumholz, MD, pioneiro em pesquisa de resultados, Universidade de Yale

Julie Morath, RN, especialista em segurança do paciente, Hospital Quality Institute

Peter Pronovost, MD, especialista em segurança do paciente, University Hospitals Cleveland Medical Center

Sue Sheridan, defensora dos pacientes, Pacientes pela Segurança do Paciente

