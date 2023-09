'Microvolts Recharged' será lançado oficialmente no mundo todo em 9 de setembro, à meia-noite UTC!

SEOUL, South Korea, Sept. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O jogo TPS Microvolts Recharged (MVR), que cativou fãs globais, será lançado oficialmente no Steam em 9 de setembroàmeia-noite (UTC).



O 'Microvolts Recharged', que completou com sucesso o 3º CBT deste ano, está de volta com um visual completamente novo, resultado dos esforços da desenvolvedora Masangsoft. Com base no feedback dos participantes anteriores do CBT, o conteúdo foi aprimorado e uma solução para o problema de instabilidade causado pelo P2W foi preparada. Agora, qualquer pessoa pode atualizar itens de forma fácil e igual, independentemente de serem pagos ou não. Serão introduzidas atualizações para a melhoria, mantendo o conceito básico do jogo.





[Lista de atualizações futuras]

• Atualização do NOP2W: Um sistema onde qualquer um pode atualizar os itens de forma justa através apenas do próprio esforço.

• Partida da Liga: Suporte na formação de relacionamentos íntimos entre jogadores com conteúdo amigávelàcomunidade, sem restrições de nível.

• Sistema de Replay: É possível gravar suas batalhas e denunciar jogadores suspeitos.

• Clã: É possível criar seu próprio clã e formar laços entre os membros do clã.

• Adição de novas conquistas: Suporte para se adaptar ao jogo com mais facilidade através de recompensas adicionais.

• Predefinição: Recurso conveniente que permite salvar o kit de itens favoritos.

• Assinatura: A assinatura mensal fornece suporte para uma jogabilidade mais fácil e conveniente.

• Sorteio limitado: Adição de trajes de edição limitada que só podem ser obtidos no sorteio limitado por uma temporada limitada.

• Centro de Treinamento: É possível testar diversos tipos de armas e melhorar as habilidades de batalha.

• Missões semanais: Fornecimento de recompensas maiores em comparação com as missões diárias.

• Melhoria na conveniência: Melhoria na função da sala de bate-papo, sensibilidade do zoom e opções de resolução, além de suporte para entrada multilíngue na janela de bate-papo.

[Sobre o Microvolts Recharged]

O Microvolts Recharged (MVR) é um jogo de tiro online gratuito para PC acessível através do Steam, onde ocorrem batalhas emocionantes e excitantes no encantador mundo de Micro. Você poderá participar de batalhas divertidas através dos diversos mapas temáticos e vários modos. Ao fornecer um amplo campo de visão exclusivo para a visão em terceira pessoa, você poderá entender facilmente a situação da batalha em tempo real e criar sua própria estratégia para alcançar a vitória usando sete tipos de armas exclusivas. Além disso, você pode escolher seu próprio avatar entre os nove bonecos de ação únicos e vestir-se com diversos trajes, além de aliviar o estresse diário através de controles fáceis de usar e descontração exclusivos do jogo. Através de uma emocionante aventura com MVR, você poderá encontrar o verdadeiro prazer que não poderia sentir em jogos hardcore.

Website: https://mv.masanggames.com/

Fórum: https://mv-forum.masanggames.com/

Steam: https://store.steampowered.com/app/1426440/MICROVOLTS_Recharged/

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ec8d9e9-880e-4827-b466-0279b72ef8a9

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 8918318)