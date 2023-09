LTIMindtree lança soluções inovadoras da indústria para operações de mídia de varejo e serviços inteligentes

LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, lançou duas soluções industriais, AdSpark e Smart Service Operations, para acelerar o tempo de lançamento no mercado para empresas na plataforma Salesforce.

A solução AdSpark, desenvolvida pela LTIMindtree & Salesforce, ajuda os varejistas a começarem a expandir suas próprias plataformas de mídia de varejo. Foi idealizada para o setor de varejo e oferece recursos de autoatendimento que incluem suporte para diversos canais, como digital, social, na loja, fora das instalações (OOF) e impresso, assim como segmentação e direcionamento com base nas preferências do cliente. A solução fornece análises de desempenho de campanha de 360° em tempo real em todos os canais e integrações perfeitas com os principais servidores Adtech. A plataforma sem código atende às necessidades específicas dos varejistas e permite aos mercados de varejo ficaremàfrente do mercado.

Smart Service Operations combina o poder da Salesforce Service Cloud1, incluindo Salesforce Field Service e a plataforma NxT da LTIMindtree, para clientes nos setores de fabricação, construção, transporte, mineração, energia e serviços públicos etc. O objetivo é abordar algumas prioridades comuns do setor, como habilidades e segurança dos trabalhadores, melhoria da eficiência das operações e processamento de dados complexos e difíceis de capturar, manutenção proativa de ativos, com o uso de IA e recursos de processamento de dados. Também traz oportunidades ilimitadas para solucionar outros problemas relacionados e corrigir a lacuna da experiência humana.

Sudhir Chaturvedi, presidente e membro do conselho executivo, LTIMindtree, disse: “Estamos nos esforçando continuamente para oferecer tecnologias digitais que apresentem o maior potencial para impulsionar a inovação e a produtividade. O AdSpark e Smart Service Operations da LTIMindtree atendemànecessidade de uma plataforma digital unificada e abrangente que possibilita que varejistas, mercados de tecnologia, fabricantes e empresas do setor público acelerem receitas e impulsionem eficiências operacionais. Estamos muitos satisfeitos em observar que vários clientes globais já estão tirando proveito do AdSpark e Smart Service Operations em sua jornada rumoàtransformação digital”.

“As empresas de manufatura e varejo precisam de uma visão de 360 graus de seus clientes para impulsionar o crescimento em um ambiente cada vez mais disruptivo e competitivo", disse Amarendra Kumar, vice-presidente e chefe - Ecossistemas da Salesforce Índia. “O AdSpark da LTIMindtree acelera a transformação de negócios para nossos clientes conjuntos ao ampliar a plataforma Salesforce para criar anúncios personalizados para indivíduos, aumentar as taxas de conversão e maximizar os resultados publicitários.”

1 Salesforce, Service Cloud e outras estão entre as marcas registradas da salesforce.com, inc.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reinventem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento com o uso de tecnologias digitais. Como parceria de transformação digital para mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências do cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 82.000 profissionais empreendedores e talentosos em mais de 30 países, a LTIMindtree, uma empresa do Larsen & Toubro Group, combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e da Mindtree para solucionar os desafios comerciais mais complexos e entregar transformação em escala. Para mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

