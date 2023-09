Escola Mário Quintana, de Alvorada, é a vencedora do Desafio Hackatchê na ExpoFavela RS

A final do desafio Hackatchê, evento promovido pela Secretaria da Educação (Seduc) durante a ExpoFavela RS, que buscou estimular a inovação e o protagonismo juvenil nos jovens da rede estadual, ocorreu na tarde de sábado (2/9) no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. O grupo vencedor é da Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana, de Alvorada, com o aplicativo bancário Umbun.tu, focado em facilitar pagamentos de contas, créditos para abertura de negócios, entre outros benefícios para moradores e microempreendedores da região.

Também apresentaram trabalhos alunos da escola estaduais de Ensino Médio São Francisco de Assis, de Canoas, que criaram o aplicativo Transcentrados, para conexão entre pessoas trans e o mercado de trabalho; Tuiuti, de Gravataí, com o aplicativo Fala Aí, desenvolvido para facilitar a comunicação entre alunos e orientadores escolares; e Guilherme de Almeida, de Canoas, com o grupo Conecta Harmonia, de serviços para a comunidade; e do Colégio Estadual Engenheiro Ildo Meneghetti, de Porto Alegre, com o grupo Restinga em Foco, que desenvolveu um mapa colaborativo para apresentar serviços e espaços do bairro Restinga.

Após dois dias de imersão, pré-pitch com mentores e trabalho de melhorias, os alunos apresentaram os seus pitchs para o júri formado pela secretária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, a secretária adjunta de Educação, Stefanie Eskereski, e o representante da Associação Gaúcha de Startups, Alexandre Caputo.

Entre os critérios de avaliação estavam a inovação do produto, seu impacto social, representatividade e protagonismo. Para Stefanie, o evento mostrou a força e o engajamento social dos jovens com as suas comunidades. “Foi um primeiro passo para próximos palcos e novos desafios. Vocês todos já são vencedores e já merecem estar nesse palco, com esse público maravilhoso”, destacou.

O grupo vencedor, da Mário Quintana, é formado pelos estudantes Carlos Eduardo Rodrigues dos Santos, Jamylle Jicaro dos Santos, Kheila Cristhine Rodrigues da Rocha dos Santos e Naiara Raiana Soares de Souza e pela professora Daniela Alves da Silva. Como premiação, eles receberam ingressos gratuitos, transporte e alimentação para a edição de 2024 do South Summit Brasil, que ocorrerá de 20 a 22 de março em Porto Alegre, e mentoria de negócios e de carreira com a PMR, uma empresa de advocacia de direito empresarial que atua com startups. A mentoria será focada no apoio para o negócio sair do papel, com foco na viabilidade de mercado e formalização.

A segunda colocação foi para a equipe Transcentrados, da São Francisco de Assis, formada pelos alunos Caroline Azevedo de Ávila, Monique Lopes de Souza Dutra, Rafaela Miranda da Silva e Rafaela Pires Bampi e pela professora Nilvane Porcellis Alves Pereira. Eles receberam transporte, alimentação e ingressos para a edição de 2024 do Gramado Summit, além de mentoria de negócios com a PMR.

Em terceiro lugar, ficou o grupo Fala Aí, da Tuiuti, integrado pelos alunos Fernanda Sury da Silva, Jordan Pereira Dipe Anga, Kauã Figueiro Viana e Maria Fernanda de Oliveira Jorge e pela professora Tamara Schernokuj Bolze de Barcellos. Eles ganharam mentoria da Cubic Games, startup gaúcha da área de jogos.