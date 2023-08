Belkin lança conforto para crianças e som de alta qualidade com fone de ouvido infantil SoundForm

Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, anunciou hoje o fone de ouvido infantil sobre orelhas SoundForm Inspire, um fone de ouvido sobre orelhas de qualidade superior com microfone integrado e bateria de 35 horas, projetado apenas para crianças.

SoundForm Inspire Kids Headphones (Photo: Business Wire)

O SoundForm Inspire foi projetado de modo criativo para que as crianças ouçam com segurança e conforto enquanto aprendem e brincam. O fone de ouvido é construído com unidades de 40 mm para oferecer som exclusivo da Belkin e um limite de volume de 85 dB para proteger os ouvidos jovens. O arco de cabeça macio e ajustável se dobra para maior portabilidade e os protetores auriculares menores proporcionam um excelente ajuste para os ouvidos infantis. O modo RockStar possui uma porta de saída adicional de 3,5 mm que permite que as crianças compartilhem conteúdo de áudio com um colega de classe ou amigo. Um microfone boom de qualidade mantém o som claro durante o ensinoàdistância, com uma luz indicadora para avisar quando o fone de ouvido está no modo mudo. Está disponível nas cores preto e lavanda.

Características do produto:

Som exclusivo da Belkin com unidades de 40 mm para áudio nítido e claro, ajustado especificamente para crianças

35 horas de duração da bateria para um tempo de reprodução prolongado

Limitador de volume de 85 dB para proteger a audição

Porta de entrada de 3,5 mm para conectar laptops, tablets, sistemas de entretenimento e informação, telefones e outros dispositivos

O modo RockStar permite compartilhamento de áudio com porta de saída adicional de 3,5 mm

Microfone boom rebatível de alta qualidade para ser ouvido em ligações e jogos

Botão mudo e indicador LED de mudo para monitorar a atividade infantil com facilidade

O Bluetooth 5.2 se conecta facilmente a dispositivos a até 30' para conexão sem fio

Porta USB-C para carregamento rápido e entrada de áudio com fio

Perfil dobrável, extensível e confortável sobre as orelhas para comodidade e conveniência

O parte externa do produto é feita com no mínimo 23% de plásticos reciclados após o consumo

Embalagem 100% isenta de plástico

A coleção Belkin Kids inclui o novo fone de ouvido sobre orelhas SoundForm Inspire, fone de ouvido sem fio SoundForm Nano e fone de ouvido sobre orelhas SoundForm Mini.

O SoundForm Inspire está disponível para solicitação agora por US$ 39,99 em Belkin.com e em breve na Amazon.com e em grandes varejistas selecionados ao redor do mundo.

