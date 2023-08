Inteligência Artificial impacta o setor de RH em 2023

O progresso na tecnologia de inteligência artificial (IA) transformou o departamento de recursos humanos (RH), permitindo aos profissionais do setor, oportunidades para agilizarem os seus processos de trabalho com ajuda dos algoritmos, no entanto, reduzir as tendências de leitura automatizada dos algoritmos, mitigar os riscos e entender os erros do processo de automatização é fundamental para o crescimento. No relatório da Eightfold AI, The Future of Work: Intelligent by Design , a maioria dos 250 líderes de RH entrevistados disseram que já estão usando IA em funções de RH, como recrutamento e contratação (73%), gestão de desempenho (72%) e integração de novos funcionários (69%).

As ferramentas de IA são versáteis e reduziram significativamente o tempo gasto automatizando tarefas manuais. Neiva Gonçalves, CEO da Success People, empresa especializada em serviços de recolocação profissional e recrutamento, situada em São Paulo, que atende todo o território nacional e internacional, comentou que os profissionais diretamente afetados precisam compreender o funcionamento da AI e se adaptar a ela: “A integração é parte essencial do RH, a automatização auxilia profissionais especializados tornando o processo mais ágil e tranquilo, o equívoco está em pensar que a AI poderá trabalhar sozinha. São ferramentas que ajudam e muito o recrutamento. O bom funcionamento da tecnologia depende de uma combinação eficaz entre tarefas, tecnologia, pessoas e processos”.

Hoje em dia, está em discussão o quanto a AI pode mudar os valores se mal aplicada, contudo, existe na atualidade uma verdadeira revolução digital. Segundo a CEO da Success People, a Inteligência Artificial serve para impulsionar os profissionais: “Quando falamos de talentos, falamos de pessoas e de capacidades, o principal papel do RH na era digital é ser um agente transformador que impulsione as organizações, assim como, pessoas talentosas impulsionam os bastidores da tecnologia. Na Success, por exemplo, trabalhamos com o posicionamento do currículo de forma que ele se torne mais aderente ao software. É necessário saber como utilizar de forma correta as ferramentas frente a nova era digital de recrutamento”, completa Neiva.

