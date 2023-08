Influenciadores digitais têm impacto na decisão de compra

À medida que personalidades ganham destaque na esfera digital, as marcas se aproveitam dessa tendência para alcançar novos públicos através de parcerias estratégicas. Esta abordagem tem respaldo em estudos e pesquisas que destacam o impacto significativo que os influenciadores têm nas decisões de compra dos consumidores.

Uma pesquisa recente conduzida pelo Instituto QualiBest revelou que, nos dias atuais, os influenciadores ocupam a segunda posição como fonte mais consultada para decisões de compra, mencionados por 49% dos participantes, ficando atrás apenas de amigos e familiares, com 57%. Além disso, os dados também apontam que 76% dos entrevistados seguem ao menos um influenciador digital, o mesmo percentual de usuários que relataram ter adquirido produtos ou serviços recomendados por esses influenciadores.

O poder do marketing de influência tem capturado a atenção das marcas já há algum tempo, e as projeções apontam para uma movimentação global de cerca de R$ 79 bilhões até 2022 por meio de estratégias com produtores de conteúdo.

E não é apenas no âmbito das pesquisas que a influência dos influenciadores se destaca. Um exemplo concreto desse impacto é o depoimento do Coordenador de Marketing Victor Nakamura da Gráfica Online FuturaIM. “Com a inclusão de influenciadores na estratégia da marca, houve um notável crescimento no perfil do Instagram, acompanhado de um surpreendente aumento nas vendas! Procuramos pessoas capazes de transmitir fielmente o conceito de nossa marca. A aquisição de influenciadores do segmento gráfico foi uma abordagem precisa para uma comunicação eficaz e maior alcance de público", afirmou ele.

Investir em influenciadores digitais é uma estratégia que proporciona resultados reais. Um estudo conduzido pela YouPix em parceria com o Mundo do Marketing sobre os "Desafios do Marketing de Influência", deparamo-nos com as seguintes constatações: 76% dos consumidores realizam compras com base nas recomendações de influenciadores; 69% das lembranças de anúncios provêm de divulgações feitas por influenciadores, em comparação com os 36% provenientes de anúncios tradicionais criados pelas próprias empresas.

Em síntese, os influenciadores digitais não apenas moldam as decisões de consumo, mas também entregam resultados concretos e mensuráveis para as marcas que optam por aproveitar essa valiosa ferramenta. A abordagem eficaz do Marketing de Influência proporciona acesso direto aos consumidores, influência decisiva e, o mais importante, resultados financeiros substanciais.