Programa Lição de Casa finaliza mais cinco obras em escolas estaduais

O Programa Lição de Casa entregou mais cinco obras em escolas estaduais, somando mais de R$ 870 mil em investimentos, beneficiando professores, funcionários e quase 1,6 mil alunos de Passo Fundo, Santo Antônio do Palma, São Sebastião do Caí, Senador Salgado Filho e Vacaria. Outras duas obras foram iniciadas em Bento Gonçalves e Muitos Capões.

O maior investimento foi na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Padre Aneto Bogni, de Santo Antônio do Palma, que recebeu R$ 381.523,53. Foram realizadas reformas das instalações elétricas em baixa tensão e lógicas, das instalações de cabeamento lógico e do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, além da implantação de novo padrão de entrada de energia em baixa tensão. A conclusão dos trabalhos ocorreu na terça-feira (29/8).

Localizada na avenida 20 de Março, 777, e atendendo a 153 alunos, a escola possuía instalações elétricas muito antigas e convivia com frequentes quedas nos disjuntores e queimas de lâmpadas. O projeto foi executado pela Ene Construções e Instalações, com a fiscalização da 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Passo Fundo.

Na quarta-feira (30/8), terminou a reconstrução do muro da EEEM General Prestes Guimarães, de Passo Fundo. Foram destinados R$ 111.514,47 para a escola, que atende 532 estudantes e fica na rua James de Oliveira Franco, 55. A obra foi realizada pela D.A. Engenharia e Empreendimentos e também foi fiscalizada pela 7ª Crop.

Em Senador Salgado Filho, foi entregue, em 20 de agosto, a substituição das telhas da cobertura do bloco 1 (administrativo) e do pátio coberto da EEEM Carlos Gaklik, que atende 184 alunos. Com aplicação de R$ 119.756,29 e execução da Führ Engenharia, a obra teve fiscalização da 17ª Crop, de Santa Rosa. A escola fica na rua Evaldo Kupske, 93, no Centro.

As telhas da cobertura do bloco 1 e do pátio coberto da Escola Estadual de Ensino Médio Carlos Gaklik foram substituídas -Foto: Marília Weirich/SOP

Em 15 de agosto, a entrega foi em São Sebastião do Caí. Localizada na rua Nenê Souza, s/n, no bairro Conceição, a Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Thomé Antônio de Azevedo, que atende 117 alunos, teve seu bloco 3 demolido e um muro de arrimo reconstruído. Fiscalizada pela 2ª Crop, de Novo Hamburgo, a obra foi executada pela Analuza Construções e teve custo de R$ 140.725,55.

A EEEM Padre Efrem, de Vacaria, recebeu investimento de R$ 118.087,30. Com 644 alunos, a escola passou por uma recuperação da cobertura do bloco C, com substituição das terças de madeira, troca da cobertura de zinco por telhas de aço zincado, colocação de isolante térmico de poliuretano, forro em PVC e rodaforros. A reforma foi concluída em 18 de agosto. Localizada na rua Marechal Floriano, 171, Centro, a escola foi atendida pela Makis Manutenção Predial, com fiscalização da 22ª Crop, de Vacaria.

Reformas em Bento Gonçalves e Muitos Capões

O Lição de Casa iniciou mais duas obras em agosto. Em Bento Gonçalves, a EEEF Luiz Fornasier está passando por uma reforma de toda a instalação elétrica desde 16 de agosto. Toda a fiação elétrica existente está sendo retirada, e estão sendo realizadas a adequação e o aumento de carga do padrão de entrada de energia, além da substituição de lâmpadas, luminárias, tomadas, quadros de disjuntores e interruptores de iluminação. Em alguns pontos da cobertura os forros internos serão substituídos. O investimento é de R$ 291.710,77 e a obra está sendo executada pela Analuza Construções e fiscalizada pela 16ª Crop, de Bento Gonçalves. O prazo para conclusão é 60 dias. Localizada na Travessa Cuiabá, 96, no bairro Botafogo, a escola atende 373 alunos.

Nos Campos de Cima da Serra, a EEEF Francisco Guerra está passando por uma reforma da cobertura e dos beirais do bloco 1 desde o dia 29 de agosto. Localizada no interior de Muitos Capões, na rua Manoel Ciciliano Borges, 375, a escola atende 71 estudantes. Com prazo de execução de 60 dias e investimento de R$ 71.923,78, a obra está sendo conduzida pela JS Manutenção e fiscalizada pela 22ª Crop, de Vacaria.