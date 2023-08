Dr. Asfalto participa da Brazil Equipo Show 2023

A Dr. Asfalto, especializada em consultorias para serviços de pavimentação, esteve presente na Brazil Equipo Show 2023. A feira, que foi realizada na cidade de Jaguariúna, dos dias 01 a 04 de agosto, é voltada para os setores de equipamentos e máquinas agrícolas, construção civil, logística, transporte, tecnologia e soluções para a indústria da construção de modo geral. O principal objetivo do evento anual é reunir fabricantes, distribuidores, fornecedores e profissionais desses setores, para exibição e demonstração de produtos e serviços.



A Dr. Asfalto esteve presente nos estandes de serviços de consultoria e gestão de obras, apresentando plataformas de tecnologias em pavimentação. Durante o evento, foi sorteado um serviço de consultoria por dia, para que empresas interessadas pudessem conhecer os serviços oferecidos.

Para Matheus Ben-Hur, representante da Dr. Asfalto, a feira foi uma oportunidade para trocar experiências com colegas de atuação e, principalmente, conhecer os consumidores. “A Brasil Equipo Show 2023 foi um evento crucial para a Dr. Asfalto, conseguimos estar por dentro dos lançamentos mais recentes do mercado, com muita tecnologia e inovação. Além disso, nos aproximamos dos nossos clientes e apresentamos nossas principais soluções, como o impermeabilizante de solo, supressor colorido e asfalto colorido.”, destaca Matheus Ben-Hur.

A feira preparou uma programação diversificada composta por palestras, seminários, workshops e demonstrações práticas. Essas atividades foram capazes de realizar a troca de conhecimento, discussão de tendências e promoção de capacitação profissional dos participantes.

O evento teve como público-alvo profissionais da área industrial, empresários, fabricantes, distribuidores, fornecedores, agricultores, construtores, operadores de logística e de transportadoras. Estudantes e pesquisadores também fizeram parte.

Além da consultoria, os demais expositores apresentaram novos produtos e tecnologias, como tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas, caminhões, guindastes, empilhadeiras, equipamentos de terraplenagem, sistemas de logística, softwares especializados, entre outros.

Website: https://drasfalto.com.br/