Cleitinho critica Ministério da Justiça por imagens do 8/1 apagadas

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (30), a atuação da CPMI do 8 de janeiro e questionou o atraso na entrega de imagens do estacionamento do Ministério da Justiça para a comissão. De acordo com o parlamentar, as gravações poderiam apontar os culpados pelos ataques contra as sedes dos três Poderes. Mas como parte delas foi apagada, o senador pôs em dúvida a tese de inocência do atual governo.

— Como é que um inocente, a vítima, tem a prova para poder incriminar os culpados e pega essa prova e apaga? É complicado a gente entender isso. É a vítima, está ali com todas as provas para poder mostrar que é vítima, para poder incriminar os culpados, e pega as imagens que tem, a prova que tem, e apaga! [...] Rotulam-se como vítimas, jogam na cara o tempo inteiro que foi terrorismo, que foi golpe, têm a chance, então, de mostrar isso para a população brasileira, mas pegam e apagam as mensagens. Fica aí para você entender um pouquinho como é que é a política do Brasil — disse.

Cleitinho também pediu o apoio dos demais parlamentares para agilizar a tramitação de projetos de sua autoria. Segundo ele, até agora foram protocoladas 78 matérias e nenhuma delas conseguiu avançar. O senador listou alguns dos textos de projetos, alegando que todos tratam de questões de interesse da população. Entre eles, propostas como a que prevê a proibição da apreensão de veículos por atraso no pagamento do IPVA, a proibição da cobrança de tratamento de esgoto sem a devida prestação do serviço, o fim da cobrança de taxa de licenciamento de veículo, a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a possibilidade de o trabalhador escolher receber o vale-refeição em dinheiro.

— Em sete meses de mandato, até agora eu não tive um projeto aprovado. E eu provo para vocês aqui, agora, que todos os projetos que eu fiz aqui — porque esta Casa é cara e tem que produzir — são projetos a favor do povo! E há alguns projetos que eu sei que não vão ser votados, porque prejudicam o político, inclusive o presidente — concluiu.