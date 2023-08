Wa’ed Ventures conduz uma rodada de investimento série A de US$ 27 milhões para a Rewaa, com a participação da CIF da STC, a maior rodada de investimento série A de uma empresa SaaS na região MENA

A Rewaa, líder em sistema de gestão de inventários omnicanal, plataforma de ponto de vendas e contabilidade para o setor varejista na Arábia Saudita, anunciou que levantou US$ 27 milhões em uma rodada de financiamento de série A liderada pela Wa’ed Ventures, fundo de capital de risco, com capital detido na totalidade pela Aramco.

Rewaa Founders Mohammed Alqasir (left) Abdullah Aljadhai (right) (Photo: AETOSWire)

O Fundo de Inovação Corporativa (CIF, Corporate Innovation Fund) da STC participou da rodada junto com a Graphene Ventures do Vale do Silício, Sadu Capital, Vision Ventures, Khwarizmi Ventures, RZM Investment, Derayah VC e Abdulrahman Sulaiman Al Rajhi & Sons Investment Company.

De acordo com os fundadores, a empresa processou mais de US$ 2 bilhões em valor de transação até a data, tornando-a uma das empresas SaaS de mais rápido crescimento na região MENA (Oriente Médio e Norte da África), atendendo a mais de 7 mil varejistas na Arábia Saudita e no exterior, e criando mais de 250 vagas de emprego.

"Este investimento nos impulsiona em direçãoànossa visão de nos tornarmos o parceiro tecnológico ideal para empresas de pequeno e médio porte no setor varejista. Ao contribuir para a transformação digital do setor, almejamos ter um impacto nos comerciantes varejistas, permitindo que eles aumentem a eficiência", afirmou Mohammed Alqasir, cofundador e CEO da Rewaa.

Desde sua fundação em 2018 por Mohammed Alqasir e Abdullah Aljadhai, a Rewaa fornece uma solução baseada na nuvem que combina inventário de loja física e online. Com o fornecimento de módulos de contabilidade e ponto de venda para uma plataforma integrada, a Rewaa tem o objetivo de se tornar o parceiro tecnológico dos varejistas provendo soluções técnicas avançadas para gestão de inventários, vendas e pagamentos.

"A abordagem revolucionária da Rewaa para digitalizar e otimizar processos operacionais com base em metas de eficiência e expansão para empresas de pequeno e médio porte lida perfeitamente com as necessidades do setor varejista normalmente disperso", afirmou Fahad Alidi, diretor-presidente da Wa’ed Ventures.

Ele adicionou: "Temos o privilégio de conhecer Mohammed e Abdullah desde o início, como fundadores. Estamos orgulhosos de apoiar seu crescimento hojeàmedida que eles transformam a Rewaa, indo de uma ferramenta digital simples a uma plataforma de gestão de inventários e ponto de vendas baseada na nuvem de referência para varejistas locais e regionais".

"Temos o prazer de investir na Rewaa, que se provou através do tremendo crescimento que alcançou nos últimos meses e graçasàgrande equipe por trás dessas conquistas.

Através do nosso investimento nessa empresa, buscamos participar do desenvolvimento de tecnologias que apoiam o mercado varejista, incluindo a Rewaa", comentou Majed AlJarboua, gerente geral da stc corporate funds & entrepreneurship.

