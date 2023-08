Simpla Club cria área de análise de ativos de Renda Fixa

A Simpla Club, casa de análises da holding Simpla Invest, acaba de lançar a área de análise de renda fixa. Atualmente, a research conta com mais de 9 mil clientes e faz análises de diversos ativos, inclusive com ranking de ações, fundos imobiliários, Stocks (ações internacionais), REITs (fundos imobiliários internacionais) e indicação de ETFs no Brasil e exterior.

Para a nova área, a empresa trouxe analistas com certificação CNPI (Certificado Nacional do Profissional de Investimento e traçou uma estratégia dividida em cinco pilares: Tamanho, que analisa a relevância da instituição perante o setor e sua robustez financeira; Governança, que foca na instituição, assim como sua transparência; Solidez, que faz a análise da capacidade da instituição em honrar seus compromissos financeiros; Qualidade dos Ativos, que verifica a segurança na carteira de crédito da instituição, bem como seus demais ativos e, por último, o Crescimento, que verifica o histórico de resultados passados e perspectivas futuras.

Lucas Rufino, fundador e CEO da Simpla, explica que a nova área era o que faltava para oferecer para fechar o ciclo de possibilidades aos clientes. “Sabendo que boa parte dos nossos clientes têm exposição à renda fixa, assim, é importante que façamos o papel de curadoria e análise para encontrar bons títulos e emissores. Então, o investidor pode diversificar ainda mais sua carteira, aproveitando os investimentos que podem trazer boa rentabilidade com baixo risco, além de complementar a estratégia de renda variável”, explica o executivo.

A casa de análises Simpla Club hoje tem mais de 9 mil clientes, num crescimento de 250% nos últimos 12 meses e pretende fechar o ano com mais de 12 mil assinantes, de acordo com dados divulgados pela empresa. Já a Holding Simpla Invest cresceu sua receita em mais de 180% por ano, em cada um dos últimos três anos, e a previsão é fechar o ano com R$15 milhões de faturamento líquido, informou a empresa ao analisar seus dados. Além da Simpla Club, a Simpla Invest ainda detém a Eu Investidor, uma plataforma de cursos de educação financeira e investimentos e a Simpla Consultoria, onde profissionais certificados gerenciam o patrimônio dos clientes com mais de R$ 200 mil em investimentos.

Recentemente, o grupo lançou a RufsGPT, inteligência artificial que irá contribuir no atendimento e solução de dúvidas de investidores. Inicialmente, como fase de testes, ela será oferecida apenas aos alunos matriculados no curso “Eu Investidor”, onde a empresa oferece aprendizado sobre o mercado financeiro. Mas, após testes, será aberta a todo o público interessando. A ferramenta não recomenda investimentos.