Saipos apresenta novidades para o setor food service

No dia 22 de agosto, aconteceu a terceira edição do Jotajá Summit no Rio de Janeiro. O evento reuniu especialistas no segmento gastronômico e mais de 1500 empreendedores do setor de food e delivery de todo o país, com o foco compartilhar experiências, conexões e novidades da área.

O Jotajá Summit foi criado com o objetivo de unir donos de restaurantes e fortalecer a comunidade food service brasileira. O evento é uma iniciativa da Jotajá Pedidos, desenvolvedora de soluções tecnológicas para o delivery.

Neste ano, além da feira de exposição, com empresas do meio, o evento contou com palestrantes do segmento. “Os palestrantes foram de peso, com destaque esse ano para o Caito Maia (fundador da Chilli Beans) e João Branco (ex-VP de Marketing do McDonald's)”, ressalta Rafael Ribeiro, CEO do Jotajá Pedidos.

Durante todo o evento, quem passou por lá, pôde conferir não apenas as palestras, mas os expositores que traziam diversas novidades para o setor. Entre eles, estava a Saipos, um dos sistemas para gestão de bares e restaurantes mais procurados do mercado.

Para o CEO da Saipos, Bruno Tusset, esse ano, o movimento foi muito maior do que no ano passado. “Somos especialistas no setor de delivery, então nada mais representativo do que estar aqui mostrando como o nosso sistema otimiza a operação dos restaurantes”, destaca Tusset.

Novidades para bares e restaurantes

Na feira de negócios do evento, os empreendedores tiveram a oportunidade de entrar em contato com diversas empresas que oferecem soluções para a rotina dos bares e restaurantes. Conforme participantes do evento, uma das maiores dores de cabeça para os empresários do setor ocorre no momento da escolha de um software para facilitar a gestão do negócio.

A Saipos apresentou seu modelo de gestão para os visitantes - uma ferramenta desenvolvida em cima de três pilares: simplicidade, agilidade e inteligência. Entre suas principais funcionalidades estão os relatórios que oferecem uma visão aprofundada sobre a realidade financeira e operacional do restaurante.

Outro ponto muito importante na hora de escolher um sistema é se ele possui integração com os principais apps do mercado, como: Jotajá, iFood, Rappi, Americanas Delivery, Neemo, Goomer, Delivery Direto e Entrega Fácil. Atualmente, ter seu negócio dentro dessas plataformas é fundamental para atrair novos clientes.

“Fechei com a Saipos porque é um sistema que vai atender as necessidades da minha loja, principalmente pela integração com o iFood. Outro ponto importante pra mim é o atendimento e fui muito bem recebido pelo pessoal aqui na feira”, afirma Rafael Gomes, dono da hamburgueria Come Come, no Rio de Janeiro, que assinou contrato durante o evento com a empresa.

Na ocasião, a foodtech também apresentou uma novidade: a roteirização de entregas. Com ela, os restaurantes conseguem otimizar a logística de entregas em poucos cliques. Em uma única tela, é possível visualizar a localização dos pedidos pelo mapa, direcionando todos que são próximos para o mesmo entregador.

O que mais aconteceu no Jotajá Summit

A iniciativa começou durante a pandemia e tem como objetivo principal apoiar negócios do ramo food e delivery a fortalecerem sua base própria de clientes finais para que não dependam de marketplaces.

O JotaJá Summit se tornou um ponto de encontro para reunir marcas, empreendedores, líderes empresariais e profissionais na área food e delivery, buscando oferecer um ambiente para a troca de conhecimento, networking e desenvolvimento de novas oportunidades de negócios.

Nesta 3º edição, evento contou ainda com a participação de Marcelo Maroni (CEO do portal Donos de Restaurante), Jean Richon (ex-Outback, especialista em food experience), Fernando Baldino (mentor de delivery), Chef Ju Lima (chef e churrasqueira), entre outros profissionais. Os especialistas discutiram tendências e inovações e compartilharam suas experiências de sucesso.