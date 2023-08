Bancos investirão mais em Inteligência Artificial e tecnologia Cloud em 2023

Os formatos digitais que integram nas suas formas de uso a praticidade, a mobilidade e a relação com a interface de smartphones e atividades em home office revelam maior preferência dos brasileiros, o que impulsionou os investimentos dos bancos sobre as novas tecnologias utilizadas dentro do país.

De acordo com o primeiro volume da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2023, realizada pela Deloitte , foi demonstrado um aumento de investimentos brasileiros de 29% em relação ao ano de 2022 sobre Inteligência Artificial, Big Data e migração para as ferramentas em modelo Cloud.

Ainda segundo a pesquisa Febraban, a migração para as tecnologias em Nuvem, a exemplo do PABX Cloud, permanece no foco dos investimentos e também deve se expandir em pelo menos 20% no ano de 2023.

São R$ 45,1 bilhões em Inteligência Artificial, Big Data e migração para modelos tecnológicos Cloud.

Na opinião de Victor Uemura, gerente nacional da Conectel Telecom Multioperadora, “todos os dados do Brasil e do mundo mostram que é inevitável a evolução das empresas pautadas na mobilidade em ambiente digital.”

A Pesquisa mostrou, também, que os investimentos são contínuos e centralizados no cliente, trazendo, como resultado, a expectativa de aumento na participação do orçamento em CRM, e Inteligência Artificial, dentre outros, mantendo por meta o reforço na personalização do relacionamento, para o alcance de maior eficiência na exploração dos dados.





