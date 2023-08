Democratizando o acesso à computação quântica: IQM Quantum Computers lança "IQM Spark" para universidades e laboratórios

A IQM Quantum Computers (IQM), líder europeia na construção de computadores quânticos, lançou hoje o "IQM Spark", composto de um computador quântico supercondutor e experiências de aprendizagem personalizadas para universidades e laboratórios de pesquisa no mundo todo.

O IQM Spark vem com uma unidade de processamento quântica de 5 qubits pré-instalada, com mais opções disponíveis, permitindo uma ampla variedade de experimentos de pesquisa.

Para ajudar as universidades a iniciarem seus programas quânticos, elas também terão manutenção gratuita por um ano, e a IQM também fornecerá treinamento em execução do sistema e materiais de aprendizagem acessíveis por meio da IQM Academy, uma plataforma online fácil de usar. Com o IQM Spark, alunos de todos os níveis de escolaridade (bacharel, mestrado e doutorado) terão a oportunidade de aprender na prática sobre computação quântica.

Além disso, as universidades também podem fornecer aos seus alunos as competências necessárias para um futuro possibilitado pela computação quântica, potencializando o hardware e software dentro dos materiais de aprendizagem. Com esse histórico técnico e expertise de categoria mundial, a IQM também está comprometida com colaborar com universidades e promover avanços na ciência quântica.

Dr. Kuan Yen Tan, diretor de tecnologia e cofundador da IQM Quantum Computers, afirmou: "Desde o início, investimos e promovemos a educação quântica e o avanço de pesquisas, e é evidente que as universidades em todo o mundo precisam de ferramentas críticas como o IQM Spark para treinar a mão-de-obra necessária para a próxima geração. Dado o potencial da computação quântica, o ecossistema precisará de uma ampla série de talentos em eletrônica, fabricação de chips, design de hardware e engenharia de software. Estamos confiantes que o nosso sistema facilitará a experiência de aprendizagem e engajará os alunos com o sistema físico".

"Criamos essa oferta para que universidades e laboratórios de pesquisa desenvolvam sua especialização quântica, e acreditamos que nosso sistema não só executará experimentos quânticos fundamentais e aumentará o interesse em Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM, Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics), como também desenvolverá a ciência universitária no que diz respeitoàcomputação quântica em geral, ao passo em que trata da carência de talentos e proporciona valor ao mercado de trabalho", apontou o Dr. Björn Pötter, chefe de produto da IQM Quantum Computers.

A IQM já entregou computadores quânticos de 5 qubits a algumas universidades e instituições de pesquisa, incluindo o VTT Technical Research Centre da Finlândia e o Leibniz Supercomputing Centre na Alemanha. O computador quântico da VTT foi conectado ao LUMI, o supercomputador mais poderoso da Europa, hospedado pelo CSC - Centro de TI para Ciência.

"A VTT e a IQM colaboraram com sucesso na entrega do primeiro computador quântico da Finlândia em 2021. O computador quântico de 5 qubits permite que os usuários deem os primeiros passos quanto ao desenvolvimento de algoritmos quânticos e aprendam a utilizar a nova tecnologia na prática", afirmou Pekka Pursula, gerente de pesquisas em tecnologias quânticas da VTT.

"Apenas um número muito limitado de fornecedores disponibiliza o hardware quântico no ambiente do cliente. Esse fato por si só faz com que seja difícil para nós fornecermos esse hardware de ponta aos nossos cientistas. Os preços e recursos de aprendizagem ausentes tornam ainda mais difícil disponibilizar essa tecnologia de ponta para fins educacionais aos nossos alunos", afirmou o Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, presidente do Conselho Diretor do Leibniz Supercomputing Centre, que atende a todas as universidades da Bavária na Alemanha.

"O IQM Spark tratará dos três principais desafios: disponibilidade, recursos de aprendizagem e viabilidade financeira. Dessa forma, as universidades podem dar experiência prática para a próxima geração de especialistas em computação quântica", adicionou.

"Disponibilizar hardware de computador quântico no local aos nossos cientistas e alunos como um recurso com poucas barreiras apoiará o progresso científico e educará a próxima geração de especialistas quânticos. Isso abre caminho para que os alunos das universidades da Bavária, como a Ludwig Maximilian University of Munich (LMU) e a Technical University of Munich (TUM), se tornem empreendedores na área das tecnologias quânticas e vivamàaltura das declarações de excelência das universidades de Munique", concluiu.

A IQM é líder europeia na criação de computadores quânticos. A IQM fornece computadores quânticos no local para centros de supercomputação e laboratórios de pesquisa, e oferece acesso total ao seu hardware. No caso dos clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem única de design conjunto específica para aplicações. Entre os primeiros computadores quânticos comerciais da IQM estão o computador quântico comercial de 54 qubits da Finlândia com a VTT, o acelerador quântico HPC do consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) na Alemanha, e processadores da IQM também serão usados no primeiro acelerador quântico na Espanha. A IQM tem mais de 280 funcionários com escritórios em Paris, Madri, Munique, Singapura e Espoo.

