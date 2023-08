Soluções integradas otimizam gestão e segurança de concessionárias de veículos

Foto: Lucas Menezes_Diário do Nordeste

O segmento de segurança eletrônica tem evoluído e vem acompanhando as demandas e tendências dos principais mercados do Brasil. O setor de veículos novos está entre eles, especialmente pelo constante crescimento da categoria. A previsão da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) é que as vendas de carros, veículos comerciais leves, caminhões e ônibus novos aumentem 3% em 2023, chegando a 2,168 milhões de unidades.

Neste sentido, concessionárias de veículos, principal ponte entre a indústria e o consumidor, vêm reformulando seus modelos de negócios e apoiando nesse crescimento do setor – que embora pareça pequeno, é significativo para um período pós-pandemia.

O advento dos carros elétricos, movidos a hidrogênio verde e autônomos está entre os fatores que têm influenciado algumas mudanças nas revendedoras de veículos novos, mas não é só isso. Uma análise de Orlando Merluzzi, da MA8 Consulting Group, apontou que as redes de concessionárias estão passando por uma fase de transição, com evolução na forma de se relacionar com fornecedores e consumidores – o formato de atendimento e vendas está mudando e caminha lado a lado com sustentabilidade, segurança e tecnologia.

Visão computacional na eficiência e segurança operacional

Com um consumidor cada vez mais exigente, a segurança e a experiência do cliente somam pontos no momento da decisão de compra, fundamental para os resultados das vendas nas concessionárias. Soluções tecnológicas inteligentes encontram nessas necessidades algumas oportunidades.

O videomonitoramento inteligente, que já é aplicado para prover segurança em empresas de diversos setores, também fornece soluções voltadas especialmente para as concessionárias de veículos. “Existem hoje diversas inovações em videomonitoramento que podem ser utilizadas não somente para proteção de patrimônios e pessoas, mas também para apoiar a gestão de vendas e melhorar a percepção dos clientes sobre os produtos ofertados”, destaca Mário Tranche, líder do time comercial e de engenharia de soluções da Avantia, empresa de tecnologia para segurança.

São inúmeras as tecnologias para videomonitoramento inteligente que podem ser aplicadas às concessionárias para detecção automática de eventos específicos. A inteligência artificial em câmeras de videomonitoramento pode ajudar, por exemplo, desde o controle da operação até na segurança das revendedoras.

No apoio à gestão de vendas, é possível identificar, com monitoramento inteligente, o tempo de espera, a área mais movimentada da concessionária e até fazer um mapa de fluxo, possibilitando entender as preferências de movimentação dos clientes dentro da revendedora.

Já para as atividades de segurança, há um portfólio de aplicações de IA de vídeo especialmente desenvolvidos, sendo capazes de gerar alertas para a equipe de monitoramento sempre que ocorrências específicas são detectadas. As soluções vão desde porte de arma de fogo e tempo de permanência, até mesmo movimentações suspeitas nos arredores das lojas.

Isso tudo é possível graças à coleta de dados das imagens geradas pelas câmeras, que são analisadas de forma inteligente por meio de visão computacional. Esses tipos de analíticos podem ser, inclusive, aplicados em um parque de câmeras analógicas através do software que funciona por uma nuvem, transformando câmeras comuns em inteligentes. Soluções como essa otimizam os recursos existentes e agregam valor aos equipamentos.

Marketing personalizado para conversão em vendas

Outra solução que já existe para melhorar a performance de concessionárias são os sistemas de imagem integrados a painéis de LED e à rede wi-fi. Esse tipo de tecnologia consegue apoiar decisões que envolvem diretamente as vendas e a comunicação com clientes, melhorando a experiência do consumidor.

Exemplo disso são os painéis de LED de ultra definição, um recurso substitutivo ou complementar à comunicação visual estática, que proporciona uma experiência imersiva aos clientes, com finalidade estratégica para os negócios.

“Há equipamentos que possibilitam a integração de lojas, como no caso de redes de concessionárias, com foco em otimizar as estratégias de marketing, possibilitando a personalização das entregas para cada localidade e perfil de clientes”, ressalta Tranche.

Redes wi-fi também podem ser utilizadas em projetos desse mercado. A ideia é usar a rede sem fio como um meio de gestão de dados que permite entender o comportamento do cliente e, por meio desta análise, entregar comunicações mais direcionadas – dentro e fora das concessionárias.

"Utilizar a infraestrutura das comunicações sem fio é parte fundamental do projeto para entender o comportamento de clientes, como, por exemplo, a frequência ou a permanência nas lojas, a visita em mais de uma loja, indicativos que podem ajudar a entender a real intenção do consumidor e quais fatores podem ser essenciais para converter o interesse em venda”, revela o executivo.

Vale destacar que soluções que utilizam wi-fi devem fazer uso de redes homologadas e que seguem em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, n° 13.709/2018, promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo.

