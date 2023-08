BCG abre inscrições para processo seletivo do 2º semestre

O Boston Consulting Group, uma das maiores empresas de consultoria estratégica de negócios do mundo, está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre do ano. As oportunidades abrangem vagas para estágio, estágio de férias e Associates (recém-formados). As inscrições vão até o dia 31 de agosto e devem ser feitas por meio do link https://on.bcg.com/3CXzPmv.

Para as vagas de estágio, é necessário que os universitários tenham graduação prevista entre 2024 e 2025. Já as vagas de estágio de férias, exigem a graduação a partir de 2026. Para os jovens formados que buscam oportunidades de Associates, a graduação completa deve acontecer entre 2020 e 2023. Podem se candidatar profissionais de todas as áreas de formação e as posições são direcionadas para os escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro da consultoria.

O processo seletivo é composto por três fases, sendo de provas online, triagem e entrevistas. Para auxiliar em todas as etapas, o BCG oferece eventos dedicados aos candidatos para conhecerem mais sobre a cultura e o dia a dia da empresa. Ainda, durante o estágio, os profissionais terão mentorias e treinamentos e serão expostos a projetos dos mais variados clientes e áreas de atuação.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o time de Recrutamento do BCG por e-mail.