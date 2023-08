Secretaria da Educação mobiliza comunidade escolar para qualificar oferta dos Itinerários Formativos em 2024

Educação Há 20 horas Em Educação Inep divulga dia 8 resultado de recurso para certificador do Enem Prazo para apresentação de recurso termina nesta segunda-feira (28)

Por meio do Programa Lição de Casa, o governo estadual entregou mais duas obras. A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Alcides João Gradas...

Educação Há 23 horas Em Educação Lição de Casa entrega mais duas obras em escolas de Soledade e Garibaldi Por meio do Programa Lição de Casa, o governo estadual entregou mais duas obras. A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Alcides João Gradas...