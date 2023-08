Lição de Casa entrega mais duas obras em escolas de Soledade e Garibaldi

Por meio do Programa Lição de Casa, o governo estadual entregou mais duas obras. A Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Alcides João Gradaschi, de Soledade, recebeu uma nova cobertura sobre as torres, além de pintura nas paredes e lajes anexas. Já a EEEF Santa Mônica, de Garibaldi, passou por reforma nas instalações elétricas.

Com investimento de R$ 98.300,26, o projeto entregue na sexta-feira (25/8), em Soledade, solucionou o problema das infiltrações e do acúmulo de água no telhado em dias de chuva. A escola atende 132 alunos e está localizada na Travessa Tissiano Felipe, s/n. Executada pela D A Engenharia e Empreendimentos, a obra foi fiscalizada pela 7ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Passo Fundo.

A escola de Soledade, recebeu uma nova cobertura sobre as torres e pintura nas paredes e lajes anexas -Foto: Eduardo de Azambuja/SOP

Já a escola de Garibaldi, que atende 88 alunos, passou por recuperação das instalações em baixa tensão e do padrão de entrada de energia com aumento de carga. O investimento foi de R$ 151.018,04 na obra executada pela Boa Vista Construções e finalizada na quarta-feira (23/8).

Lição de Casa

Lançado em junho, o Programa Lição de Casa, coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e Educação, prevê a realização de 279 obras em 254 escolas até o final do ano. No total, serão destinados R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na rede estadual.