Seminário comemora 25 anos de existência da TV Câmara

A Diretoria Executiva de Comunicação e Mídias Digitais Câmara dos Deputados realizou, na quinta-feira (24) o seminário “TV Câmara, 25 anos o futuro da televisão”. Fundada em 1998, a TV Câmara foi criada para transmitir as discussões e votações do Plenário e das comissões da Câmara dos Deputados.

Ao longo desses 25 anos evoluiu também para a produção de programas, entrevistas e debates. De acordo com o Secretario de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, deputado Jilmar Tatto (PT-SP), a ideia do seminário é dar maior visibilidade para o papel da TV Câmara na vida dos brasileiros e a importância de ampliar o seu alcance.

Sobre o futuro da TV Aberta no Brasil, há expectativa da implantação da chamada TV 3.0 em 2025. O editor da Teletime, Samuel Possebon, explicou que o novo modelo vai permitir a produção de conteúdo audiovisual imersivo e personalizável, incluindo acessibilidade, interação por gestos e voz. O marco regulatório vem sendo debatido pelo Ministério das Comunicações.

No seminário foi destacada ainda a importância da migração da programação da TV Câmara para as Multiplataformas Digitais. Hoje, por exemplo, o Canal da Câmara dos Deputados tem 1 milhão de inscritos.

Outro tema abordado no seminário foi a contribuição da TV Pública no combate a desinformação na política. Para o professor Danilo Rothenberg, da Universidade Estadual Paulista, a credibilidade do conteúdo jornalístico passa pela independência e ausência de controle político.