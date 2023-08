Audiência debate interrupção de aulas em centro universitário do Acre

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira (28) audiência pública para debater o encerramento das atividades do Centro Universitário U:Verse, de Rio Branco, ocorrido em junho passado.

A audiência foi solicitada pela deputada Socorro Neri (PP-AC). Ela disse que o interrupção dos serviços provocou "sérios transtornos" e frustrou as expectativas de muitos estudantes que esperavam concluir suas graduações em 2023.

"O cenário torna-se ainda mais preocupante devido à falta de garantias por parte da U:Verse de que os estudantes seriam devidamente absorvidos por outras instituições para dar continuidade aos seus cursos. Tal fato é particularmente problemático, considerando que a organização curricular da U:Verse é anual, enquanto as demais instituições de ensino superior particulares do Acre seguem um calendário letivo semestral", acrescentou.

Foram convidados para o debate o diretor de Supervisão da Educação Superior da Secretaria de Regulação do Ministério da Educação (MEC), Rafael Arruda Furtado; a coordenadora-geral de Programas de Educação Superior da Secretaria de Educação Superior do MEC, Lilian Carvalho do Nascimento.

A audiência está marcada para as 14 horas, no plenário 10.