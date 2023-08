Estado entrega obras em escolas de São Borja e Santiago

O programa Lição de Casa, do governo do Estado, concluiu obras em escolas de São Borja e Santiago. Nos últimos dias, três instituições de ensino tiveram suas reformas finalizadas.

Em São Borja, duas escolas tiveram concluídas suas adequações ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI). Nesta sexta-feira (25/8), a entrega foi na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Franco Baglioni. Localizada na Estrada da Estação Experimental Fepagro, a instituição atende a 36 alunos e teve um investimento de R$ 41.058. Os serviços foram executados pela Comercial de Tintas Santo Antônio.

Investimento na Franco Baglioni, de São Borja, foi acima de R$ 41 mil -Foto: Jorge Brum/Ascom SOP

Na Escola Estadual de Ensino Médio Militina Pereira Alvarez (rua Roque Gonzales, 482, Vila de Nhu-porã), o projeto foi executado pela Juliano Diniz Campos Construções, com investimento de R$ 67.916,71, beneficiando 217 alunos. As obras foram acompanhadas pelo escritório de Santiago da 8ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santa Maria.

Militina Pereira Alvarez, em São Borja, passou por adequação ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio -Foto: Cintia Dornelles/Ascom SOP

Já em Santiago, foi concluída, na quinta-feira (24/8), a reforma emergencial do bloco 1 da EEEF Cândido Genro (rua Pedro Palmeiro, 1572, Centro). O investimento foi de R$ 135.972,46. Com 166 alunos e atuando em tempo integral, a recuperação dos espaços foi executada pela Ermes Construtora, sendo também fiscalizada também pela 8ª Crop.

Lançado em junho, o Programa Lição de Casa – coordenado pelas secretarias de Obras Públicas e da Educação – prevê a realização de 279 obras em 254 escolas até o final do ano. No total, serão destinados R$ 101,04 milhões para a qualificação da infraestrutura das instituições de ensino e a reformulação do ambiente escolar na Rede Estadual.