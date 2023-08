Câmara premia vencedores do concurso 'Eu e a lei'

A Câmara dos Deputados premiou nesta sexta-feira (25) os vencedores do concurso "Eu e a Lei", promovido pela Rádio Câmara e pelo Plenarinho, portal da Câmara dos Deputados voltado ao público infantojuvenil.

O prêmio integra as atividades promovidas pela Câmara para comemorar os 100 anos do rádio no Brasil. No desafio proposto no concurso, crianças e adolescentes deveriam contar o impacto das leis em suas vidas em obras com duração de um a cinco minutos. As quatro vencedoras foram veiculadas dentro do programa “15 minutos de Cidadania”, da Rádio Câmara.

O concurso foi organizado em duas categorias: uma delas premiou programas avulsos, produzidos apenas para a competição; a outra, trabalhos desenvolvidos de forma contínua. Cada uma dessas categorias premiou dois trabalhos, um produzido por crianças entre 10 e 14 anos, e outro por adolescentes de 15 a 17 anos.

O trabalho infantil vencedor – “ECA! Crianças têm direitos e deveres!”, criado por Thays Jullya Alves de Oliveira, de Pernambuco – ressaltou o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que assegura o direito à educação.

Já o programa vencedor realizado por adolescentes na categoria avulsa tratou dos direitos de crianças indígenas assegurados no ECA. Para isso, falaram sobre a situação do povo Yanomami em um podcast denominado "EurECA". O idealizador foi Rafael Vasconcelos Fernandes, do Mato Grosso do Sul.

Na categoria de programas permanentes, a obra vencedora realizada por crianças foi "Cidadania", que contou um pouco da história de como surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criada por Laura Nunes de Oliveira, de Goiás, a obra foi veiculada na web rádio Cepi Aplicação.

O programa permanente premiado produzido por adolescentes se chama "Em defesa e apoio à mulher, apresentamos o CRAMP - Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Passos". O trabalho foi veiculado na rádio da escola Neca Quirino, de Passos, em Minas Gerais. Nele, a idealizadora, Maria Clara Souza Pereira, entrevista profissionais que atuam no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

Os autores dos trabalhos selecionados recebem certificados, além de participar de outros programas da Rádio Câmara, da TV Câmara e do Plenarinho.