Centro Universitário UCEFF Itapiranga recebe avaliação positiva do MEC

Na última semana, o Centro Universitário UCEFF Itapiranga celebrou a visita de representantes do Ministério da Educação (MEC) para o processo de recredenciamento institucional. A pró-reitora acadêmica, professora Alexandra Raffaelli, ressaltou que essa conquista é resultado do árduo trabalho e dedicação de toda a comunidade acadêmica, incluindo professores, técnicos administrativos e estudantes.

Durante a avaliação, os avaliadores do MEC realizaram reuniões com diversos setores, desde funcionários até professores e estudantes. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) também desempenhou um papel fundamental nesse processo, com intensas reuniões com os avaliadores.

A avaliação do MEC abrange cinco eixos, englobando um total de 47 indicadores. Cada indicador é avaliado com uma nota de 1 a 5, juntamente com uma justificativa para cada nota atribuída. A UCEFF demonstra evidências de todas as atividades que ocorrem em seu ambiente acadêmico, refletindo o comprometimento de todos os envolvidos, desde os diferentes núcleos até coordenadores, professores, estudantes e a comunidade externa.

A professora Alexandra destacou o significado do conceito 5, que reflete o esforço coletivo e a crença diária na educação. Esse conceito máximo representa um grande desafio: manter e aprimorar continuamente o padrão de excelência que a instituição almeja. Ela parabenizou a família UCEFF por essa conquista e expressou a esperança de continuar contribuindo para a formação de profissionais de alta qualidade.

Durante a avaliação, os representantes do MEC também examinaram toda a documentação do Centro Universitário, abrangendo desde o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) até o Regimento Geral, entre outros documentos. Vale lembrar que, para a autorização do Centro Universitário em 2018, a UCEFF passou por uma avaliação da comissão do MEC em 2016, recebendo na época a nota 4 em uma escala de 1 a 5.