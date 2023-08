Comissão vai discutir integração de governo, academia e empresas no desenvolvimento da ciência

Vitor Lippi é o autor do requerimento para a realização da audiência - (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação vai realizar audiência pública para debater o fortalecimento da integração entre governo, academia e empresas no desenvolvimento do setor no Brasil.

A ideia é discutir essa integração no âmbito do modelo "tripla hélice", um termo definido em 1995, para reforçar que a colaboração entre universidades, empresas e governo pode gerar inovações que não seriam possíveis se cada parte trabalhasse isoladamente.

O autor do requerimento para a realização da audiência é o deputado Vitor Lippi (PSDB-SP). Ele considera que a colaboração entre esses três setores permite melhor "alocação de recursos, maior eficiência na pesquisa e no desenvolvimento, além de melhorar a competitividade das empresas, fortalecer as universidades, gerar riqueza, empregos e promover o desenvolvimento econômico e social".

A audiência está marcada para as 9h30, no plenário 13.