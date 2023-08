Comissão debate a implantação de torres de alta tensão em Mendes (RJ)

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados debate nesta terça-feira (29) implantação de torres de alta tensão em Mendes (RJ), pela empresa Neonergia, "sem o devido estudo de impacto ambiental e diálogo com as partes afetadas". O deputado Aureo (Solidariedade-RJ), que propôs o debate, quer discutir a questão e buscar explicações das autoridades envolvidas na situação.

O parlamentar entende que a medida ameaça a preservação ambiental do município e a segurança dos cidadãos que ali residem. Segundo ele, o empreendimento afetará a vida dos moradores, que não foram ouvidos e têm seus apelo ignorados pela empresa responsável.

Ele exemplifica com o impacto no Foyer de Charité, localizado em Mendes, que é uma obra católica internacional e reconhecida pela Santa Sé no Vaticano, beneficente e sem fins lucrativos.

"Por arbitramento da Neoenergia, ficou determinado que duas torres de alta tensão seriam instaladas nas dependências do local de retiro, uma em meio à mata virgem e a outra em área destinada a futuras construções do Santuário São João Paulo II, maculando a serenidade e tranquilidade do local e de suas reservas ambientais, verdadeiros patrimônio da instituição", explica Aureo.

Foram convidados, entre outros:

- a diretora substituta de Licenciamento Ambiental do Ibama, Claudia Jeanne da Silva Barros;

- o representante da Instituição Beneficente Les Foyer de Charité, Padre Bernard de Villanfra; e

- o morador da área afetada Joao Capanema Tancredo.

O debate será realizado às 16h30, no plenário 9.