Comissão de Viação e Transportes vai debater concessões de rodovias na Bahia

Alex Santana é o autor do requerimento para a realização da audiência - (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

A Comissão de Viação e Transportes vai realizar audiência pública na próxima terça-feira (29) para discutir "os problemas da concessão rodoviária das BRs 116 e 324, no estado da Bahia, sob a gestão da empresa Via Bahia Concessionária de Rodovias S.A", conforme definiu o deputado Alex Santana (Republicanos-BA), autor do requerimento.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, foi um dos convidados para participar do debate, assim como o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale Rodrigues.

Confira a pauta e a lista de convidados para a audiência.

A audiência está marcada para as 16 horas. O local ainda não foi definido.