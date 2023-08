Sessão plenária encerra Jovem Senador 2023 nesta sexta

Será realizada nesta sexta-feira (25), a partir de 10h, no plenário do Senado Federal, a sessão destinada à discussão e votação de projetos apresentados pelos jovens senadores e senadoras do Programa Jovem Senador 2023, finalizando a Semana de Vivência Legislativa desta edição.

A semana é o último evento de uma série que se iniciou com a realização do concurso de redação em escolas do ensino médio de todo o país. Os 27 jovens são os vencedores do concurso nos estados. Eles estão em Brasília desde domingo (20) e encerram sua participação no Senado nesta sexta.

Ideias Legislativas

Os jovens senadores e senadoras já participaram de várias atividades como as reuniões de comissões temáticas, onde apresentaram e debateram ideias legislativas que serão votadas na sessão plenária. As sugestões aprovadas pelos alunos serão apresentadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) onde, sendo aprovadas pelos parlamentares, podem passar a tramitar e até virar lei.

Os professores orientadores dos estudantes participam da semana, acompanhando os jovens senadores e também em atividades específicas para conhecer de perto o funcionamento do Senado Federal e o processo legislativo.

Saúde mental

O tema do concurso de redação deste ano, "Saúde mental nas escolas públicas", também foi oassunto em debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) na quarta-feira (23). Os senadores da CDH e representantes da área educacional, psicólogos e jovens senadores discutiram o impacto da saúde mental na educação, com o objetivo de explorar estratégias para os estudantes lidarem com essas questões nas jornadas acadêmicas.

Os jovens participaram da sessão especial no Plenário do Senado ,que homenageou ex-presidentes da Mesa Jovem de edições anteriores e colaboradores que ao longo dos anos contribuíram para a realização do programa.

A exposição “Da sala de aula ao Senado, o amanhã se constrói com a nossa voz”, aberta na quarta-feira (23), ficará em cartaz até o dia 22 de setembro no Salão Negro do Congresso Nacional. A mostra registra o histórico doJovem Senadore a trajetória dos estudantes desde a sala de aula até a vinda a Brasília

O programa

Criado em 2010, o Jovem Senador é realizado anualmente — exceto em 2020 e 2021, devido à pandemia de covid-19. O programa é voltado para estudantes de até 19 anos do ensino médio das escolas públicas do Distrito Federal e de todos os estados brasileiros. A iniciativa proporciona a oportunidade de os jovens estudantes refletirem sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de conhecera estrutura e o funcionamento do Poder Legislativo federal no Brasil.

A cada ano é proposto um tema de redação como forma de ingresso. Os temas sempre abordam tópicos de civismo, questões sociais e convidam à reflexão sobre o exercício da cidadania.Os autores das 27 melhores redações — um de cada estado e do Distrito Federal — são automaticamente selecionados para vivenciar, em Brasília, o processo de discussão e elaboração das leis do país, à semelhança da atuação dos senadores da República.

A legislatura tem duração de quatro dias, inicia com a posse dos jovens senadores e a eleição da Mesa. Os trabalhos são encerrados com a aprovação dos projetos e a consequente publicação noDiário do Senado Federal.

Para participar, as instituições de ensino são convidadas a promover um concurso de redação interno entre os alunos com o tema anual e enviar o melhor texto à Secretaria de Educação estadual. A secretaria seleciona as três melhores redações para representar o estado na etapa nacional.

No Senado Federal, as redações são avaliadas pelas comissões julgadoras, formadas para classificar a melhor que representará cada um dos estados e o Distrito Federal.

O programa conta com a parceria do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o apoio das Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal.

O Senado custeia todos os gastos necessários para a execução do programa: despesas de deslocamento, seguro viagem, hospedagem, alimentação e translado para estudantes e professores. O programa funciona por meio de simulação no Plenário do Senado e nas salas das comissões parlamentares durante a Semana de Vivência Legislativa. Ele é transmitido pelos canais de comunicação da Casa.

Da Assessoria de Imprensa