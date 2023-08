Secretarias da Cultura e da Educação assinam termo de cooperação para execução do projeto Autor Presente

Assinatura do documento aconteceu nesta quinta-feira, no gabinete da Seduc, com a presença das titulares das pastas -Foto: Flávio Cunha/Ascom Seduc

O projeto Autor Presente do Instituto Estadual do Livro (IEL), instituição vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), retorna às escolas este ano. A edição de 2023 será ampliada, buscando alcançar um maior número de jovens e comunidades. Para isso, a Sedac e a Secretaria da Educação (Seduc) estabeleceram uma parceria entre as pastas, resultando em um aumento significativo do investimento no projeto– de R$ 60 mil para R$ 160 mil.

A assinatura simbólica do termo de cooperação entre as secretarias da Cultura e da Educação aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), no gabinete da Seduc, com a presença das titulares das pastas, Beatriz Araujo e Raquel Teixeira.

Além dos tradicionais encontros entre autores e leitores nas escolas, a 51ª edição também contemplará a aquisição de livros para as instituições de ensino. O projeto está em andamento, com inscrições abertas, e os encontros serão realizados no segundo semestre deste ano.

"O projeto Autor Presente foi muito bem acolhido na rede escolar nos últimos anos e se destacou como estratégia para aproximar o público estudantil dos livros, da leitura e da produção literária”, disse Beatriz Araujo. “Com a parceria entre a Sedac e a Seduc, esperamos alcançar um impacto ainda maior, proporcionando aos jovens e às comunidades do Rio Grande do Sul mais experiências enriquecedoras com o universo da literatura.”

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, destacou a importância de desenvolver a leitura e valorizar a literatura gaúcha, por meio do encontro entre os escritores e o público – os alunos nas escolas. “A renovação dessa parceria entre as pastas é uma oportunidade de reforçar os elementos de leitura e escrita como forma de apoio pedagógico às atividades curriculares. O contato dos produtores contemporâneos com os jovens também estimula o protagonismo juvenil e auxilia para que tenhamos mais autores locais se desenvolvendo”, afirmou.

O diretor do Departamento de Livro, Leitura e Literatura da Sedac, Benhur Bortolotto, considera que o governo sinaliza uma atenção especial para as políticas públicas voltadas ao livro. "Nesse sentido, a edição de 2023 do Autor Presente, além do maior investimento e da retomada da compra de livros, também ganha uma dimensão formativa, com foco nos jovens do curso normal, que logo serão professores e terão papel crucial na formação de leitores", enfatizou o diretor.

Instituto Estadual do Livro

O Instituto Estadual do Livro, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, é responsável por promover a leitura, a literatura e a cultura escrita no Estado.

Secretaria da Cultura

A Secretaria da Cultura é responsável por formular e implementar políticas públicas para o desenvolvimento cultural do Rio Grande do Sul, promovendo a diversidade e o acesso à cultura em todas as suas manifestações.

Secretaria da Educação

A Secretaria da Educação é responsável por formular e implementar políticas públicas para a educação do Rio Grande do Sul, buscando garantir uma educação de qualidade e inclusiva para todos os estudantes do Estado.