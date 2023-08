Comissão discute ações do governo voltadas ao esporte de alto desempenho

Ministério do Esporte tem secretaria específica sobre alto desempenho - (Foto: Roberto Castro/Ministério do Esporte)

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na terça-feira (29) para discutir as ações da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Desempenho, órgão vinculado ao Ministério do Esporte.

O debate é uma iniciativa do presidente da comissão, deputado Luiz Lima (PL-RJ), que destaca a importância de conhecer as propostas do governo para o desporto nacional.

Participará da discussão a secretária nacional de Esporte de Alto Desempenho, Marta Sobral.

A reunião será realizada no plenário 4, às 10 horas.