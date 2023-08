Empreendedores brasileiros planejam investir em sites, aponta Estudo da GoDaddy

A GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que prepara os empreendedores para o dia a dia do mercado digital, acaba de anunciar o segundo conjunto de resultados de seu Observatório Global de Dados GoDaddy 2023. A pesquisa constatou que a maioria das pequenas empresas brasileiras planeja implementar atividades de marketing para seu website. As empresas pesquisadas planejam implementar atividades de marketing, incluindo publicidade em plataformas de mídia social (78%), posicionar melhor a empresa nos mecanismos de pesquisa (68%), criar um design responsivo para seu site (64%) e monitorar o tráfego de suas páginas (62%).

O estudo também aponta que 40% das pequenas empresas no Brasil, que atualmente não têm um site de negócios, planejam criar um nos próximos três meses, enquanto 48% planejam fazer isso em até um ano. Isso ressalta a importância contínua da mídia social e da criação de uma estratégia de marketing holística. Além disso, as pequenas empresas pesquisadas no Brasil relataram seu desejo de criar um canal de vendas on-line (60%).

Com a digitalização continuando a ganhar impulso no Brasil, ter uma forte presença on-line é vital para as empresas. Alinhado a isso, os entrevistados brasileiros reconheceram os benefícios de ter um site, incluindo o aumento da visibilidade de seus negócios (62%), a possibilidade de mostrar melhor seus produtos e serviços (61%), o estabelecimento de uma melhor colaboração (61%) e a atração de novos públicos-alvo (56%).

A pesquisa revela que 69% das pequenas empresas brasileiras adotam a automação, superando os EUA (42%) e a média global (57%). Isso enfatiza o reconhecimento cada vez maior da automação como uma ferramenta eficaz para estratégias de marketing e simplificação dos processos de negócios. Outras ferramentas usadas no Brasil são o estabelecimento de uma presença nas mídias sociais (78%), perfis de empresas em diretórios de terceiros (32%) e possuir um site (28%), o que demonstra a importância de ter uma estratégia omnicanal usando ferramentas on-line que podem se complementar e se integrar umas às outras.

"Os resultados da pesquisa da GoDaddy mostram que os empreendedores brasileiros estão procurando maneiras de acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos e estão se apoiando em estratégias de marketing digital para ajudar suas pequenas empresas a prosperar", disse Luiz D'Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil. "A GoDaddy se dedica a fornecer as ferramentas e os recursos de que eles precisam para ter sucesso em sua jornada on-line. Nosso conjunto de produtos é acessível e vem com suporte ao cliente, para que os empreendedores do Brasil possam ter confiança para navegar na era dos negócios digitais."

O Observatório Global de Dados da GoDaddy foi conduzido pela Advanis em março de 2023 no Brasil, Colômbia, Alemanha, Índia, México, Filipinas, Cingapura, Espanha, Tailândia, Estados Unidos e Filipinas. A amostra teve como foco os proprietários de pequenas empresas, definidas com base no número de pessoas, que variou de uma (empresa individual) a até 50 funcionários. Um total de 4.682 empreendedores e proprietários de pequenas empresas foram pesquisados para esse estudo, incluindo 540 no Brasil.

Para ver a primeira rodada de resultados, basta clicar aqui.

A GoDaddy oferece um pacote integrado de produtos e serviços on-line que vão desde registro de domínio, hospedagem, construção de sites, loja on-line, marketing digital, e-mail profissional, proteções de segurança e ferramentas de produtividade. A empresa disponibiliza o suporte técnico aos clientes, em português e com pessoas atendendo ao telefone para ajudá-los no crescimento de seus empreendimentos on-line, com as ferramentas que melhor atendam suas necessidades.

Suporte Técnico Brasil

Em todo o território nacional: Das 8h às 21h, de segunda à sexta-feira

4003 3329

