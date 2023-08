Lei institui o Dia Nacional da Diálise

O Dia Nacional da Diálise será celebrado anualmente na última quinta-feira do mês de agosto, com o objetivo de conscientizar sobre doenças renais e prevenir o seu agravamento, fatores de risco, comorbidades e a diálise. É o que determina a Lei 14.650, de 2023 , sancionada sem vetos pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, na quarta-feira (23) e publicada nesta quinta-feira (24) noDiário Oficial da União. A norma originou-se do PLC1.211/2020 , aprovado no Senado no dia 14 de julho sob a relatoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A lei prevê a realização de eventos, seminários, palestras e debates sobre tema. Promovidas por autoridades sanitárias, profissionais de saúde e sociedade civil, as ações devem ser divulgadas na mídia e mostrar o quanto a prevenção e o tratamento são fundamentais para a qualidade de vida e sobrevivência dos pacientes renais.

No Brasil há aproximadamente 130 mil pacientes com doenças renais crônicas em diversos estágios. A diálise e a hemodiálise são realizadas nos casos em que há diminuição da capacidade funcional dos rins.