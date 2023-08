Angelo Torres anuncia novo projeto com produtor Rogério Vieira

O saxofonista Angelo Torres e o produtor Rogerio Vieira preparam um novo projeto musical. Na última semana definiram os detalhes da nova produção, um EP com canções instrumentais autorais, em que haverá elementos do smooth jazz alinhados a timbres e nuances de trilhas sonoras. Um trabalho que será gerado num laboratório de ideias, pesquisas sonoras e rítmicas dentro de um ambiente de experimentação. O objetivo é traduzir musicalmente os anos de colaboração em produções e turnês pelo Brasil.

Angelo e Rogerio já estiveram juntos em inúmeros projetos, emplacando muitos hits no circuito gospel de música, além de terem tocado e viajado com vários nomes da música cristã. Essa parceria iniciou em 1997 quando gravaram o CD Libertador do cantor Cláudio Claro, um trabalho que exigiu muito dos músicos envolvidos, devido à complexidade das harmonias e ritmos nos arranjos, fazendo com que Angelo e Rogério buscassem inspiração para obterem o resultado esperado. A partir daí, eles participaram de produções e turnês de nomes como, Aline Barros, Fernandinho, Davi Sacer, Kleber Lucas, Eyshila e muitas outras produções que receberam prêmios de vendas, como Disco de Ouro e Platina, além de títulos de reconhecimento, como o Troféu Talento, premiação da música cristã contemporânea realizado no Brasil entre 1995 e 2009.

Muitos desses trabalhos renderam a Rogerio Vieira inúmeras premiações, sendo vencedor de 5 Grammys Latinos de Melhor Álbum de Música cristã (Língua Portuguesa) “Aline Barros & Cia” - Aline Barros 2006; “Caminho de Milagres” - Aline Barros 2007; “Na Extremidade” - Marina de Oliveira 2010; “Aline Barros & Cia 3”- Aline Barros 2012; “Profeta da Esperança”- Kleber Lucas 2015. Além de 13 indicações nesse prêmio da música mundial como produtor musical. Vieira é pianista com formação em música clássica e especialização como pianista em Bach. São cerca de 30 anos atuando no mercado fonográfico contando com dezenas de hits que tocaram e ainda tocam em todo o Brasil.

O saxofonista Angelo Torres também atua como produtor musical e compositor na maior parte dos seus álbuns, lançando ao longo dos seus 20 anos de carreira solo, 10 CDs e 1 DVD autoral com várias participações tais como Kirk Whalum, Álvaro Tito, João Alexandre, Marcos Nimrichter, Davi Sacer, Fernandinho, Marcelo Martins, Milton Guedes e muitos outros. Torres é ainda criador e apresentador do Programa de música Instrumental AT Jazz music no YouTube, por onde passaram nomes da música brasileira, entre eles, Arthur Maia, maestro Spok, Carlos Malta e Torcuato Mariano. Seu último álbum foi lançado em 2020 e se chama "INÍCIO DE TUDO", um projeto autoral que reúne uma fusão do estilo musical brasileiro com o smooth Jazz americano.

O início da produção desse novo projeto será em setembro, com planejamento para ser lançado ainda esse ano em comemoração aos 20 anos de carreira solo de Angelo Torres e, muito provavelmente, contará com a presença de inúmeros músicos da cena instrumental nacional. "A ideia é deixar as melodias fluírem de forma natural a partir dos sons, das harmonias e ritmos que montarmos em estúdio”, disse Angelo Torres. O repertório contará com releituras de composições dos músicos e algumas canções novas e experimentais que surgirão nesse período de laboratório e produção.