NIQ comemora 100 anos capacitando empresas com percepções de compradores voltados para o futuro

NIQ, líder global em inteligência do consumidor, comemora hoje seu 100o aniversário. Fundada em 1923 por Arthur C. Nielsen, Sr., a empresa que criou o conceito de participação de mercado evoluiu e se tornou a maior autoridade mundial em comportamento de compra do consumidor e percepções acionáveis e orientadas por dados - medindo mais canais, consumidores e países do que qualquer outro fornecedor.

No início deste ano, a NIQ anunciou a conclusão bem-sucedida de sua parceria estratégica com a GfK. Com os principais fornecedores de inteligência do consumidor para Bens de Consumo de Rápida Movimentação (FMCG, Fast-Moving Consumer Goods), tecnologia e bens duráveis juntos, a empresa global tem a capacidade exclusiva de oferecer o Full View™, a visão mais completa e clara do mundo sobre o comportamento de compra do consumidor. A empresa combinada registra mais de US$ 4 bilhões em vendas e mais de 30.000 clientes em mais de 100 países. Esse foi apenas o mais recente desenvolvimento em décadas de investimentos bem-sucedidos em cobertura e inovação tecnológica concebidos para preparar os clientes para o futuro por meio de cobertura omnicanal, ferramentas de inteligência de negócios e análise preditiva.

"Este é um ano incrível e transformador para a NIQ, pois celebramos nossa longa história como líder do setor e, ao mesmo tempo, avançamos nossa visão para liderar o próximo capítulo da inteligência do consumidor", disse Jim Peck, diretor executivo da NIQ. "Estamos muito orgulhosos do caminho que percorremos e confiantes em nossa posição como a melhor e única opção para empresas que entendem como os dados e percepções omnicanal são incrivelmente poderosos para navegar em um cenário de consumo cada vez mais complexo".

Nos próximos 100 anos e nos anos seguintes, a NIQ continuará a impulsionar a medição e a descobrir novos caminhos para o crescimento, ajudando revendedores e marcas:

Rastrear vendas e participação em lojas físicas, comércio eletrônico e omnicanal para identificar tendências e entender o desempenho da concorrência e da categoria.

Entender o comportamento, a demografia e a fidelidade do consumidor e do comprador por meio de painéis de consumidores e recursos de pesquisa personalizados.

Maximizar a lucratividade, eliminar gastos comerciais desnecessários e garantir a estratégia correta de preço e promoção com dados mais granulares e recomendações precisas.

Criar um crescimento sustentável melhorando os sortimentos e a comercialização.

Avaliar oportunidades para aumentar as vendas e quantificar o impacto de possíveis resultados, mídia e ações na loja com base em geografias e dados demográficos.

Criar as melhores experiências de compras para os consumidores por meio da personalização e da digitalização.

Manter as vendas ao identificar rapidamente os riscos de falta de estoque e reduzir as interrupções na cadeia de suprimentos.

Impulsionar o crescimento e acelerar o tempo de colocação no mercado por meio de testes, refinamento e reinvenção de linhas de produtos com percepções do consumidor altamente preditivas e testadas pelo mercado.

"À medida que avançamos para o próximo século, estamos mais comprometidos do que nunca em aproveitar a tecnologia de ponta para capacitar as empresas com os conhecimentos que precisam para ter sucesso, e acredito firmemente que o melhor ainda está por vir", acrescentou Peck.

Sobre a NIQ

A NIQ é a empresa líder mundial em inteligência do consumidor, oferecendo a mais completa compreensão do comportamento de compra do consumidor e revelando novos caminhos para o crescimento. Em 2023, a NIQ se uniuàGfK, reunindo os dois líderes do setor com um alcance global sem paralelo. Com uma leitura holística do varejo e as mais abrangentes percepções do consumidor, fornecidas com análises avançadas através de plataformas de última geração, a NIQ oferece a visão completa, Full View™.

A NIQ, é uma empresa do portfólio Advent International com operações em mais de 100 mercados, cobrindo mais de 90% da população mundial. Para mais informações, visite NIQ.com.

