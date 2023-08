Plenário da Câmara faz homenagem ao ex-deputado Eduardo Barbosa

O Plenário da Câmara dos Deputados fez 1 minuto de silêncio em memória do ex-deputado Eduardo Barbosa (MG), que faleceu nesta quarta-feira (23). O deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), que presidiu a sessão no momento da homenagem, leu um pronunciamento de pesar em nome da Mesa Diretora.

"Eduardo Barbosa foi um dos maiores defensores dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Portanto, queremos prestar as nossas condolências aos familiares e a todo o povo mineiro", disse.

Gilberto Nascimento destacou que o ex-deputado passou os sete mandatos atuando em defesa da saúde e dos direitos de pessoas idosas e de pessoas com deficiência. Ele lembrou ainda que Eduardo Barbosa foi autor da proposta que deu origem à lei do benefício emergencial pago durante a fase aguda da pandemia de Covid-19.

"No exercício de seus sete mandatos ininterruptos dentro desta Casa Legislativa, buscava, de todas as formas, alternativas que trouxessem a melhoria da qualidade de vida da população menos favorecida e ainda invisível", disse Nascimento.

O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou que o falecimento do colega tucano trouxe profundo pesar. "Ele foi o grande formulador e inspirador do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e presidente das Apaes por muitos e muitos anos", disse.

Aécio Neves ressaltou que, durante os mandatos na Câmara, Barbosa atuou nas discussões sobre projetos com impacto na área social e previdenciária. "Ele era um idealista, que viveu a sua vida pública para fazer a boa política", lembrou.

Eduardo Barbosa em audiência da Comissão de Seguridade em novembro do ano passado - (Foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados)

Apaes

A trajetória de Eduardo Barbosa na defesa das associações de pais e amigos dos excepcionais (Apaes) também foi lembrada pela deputada Geovania de Sá (PSDB-SC). "Nunca vi alguém defender a assistência social com tanta ênfase e falar com tanto amor das Apaes do nosso País", disse.

A atuação parlamentar de Barbosa, na avaliação do deputado Dr. Frederico (Patriota-MG), sempre foi "louvável". "Faço aqui minha homenagem, manifestando meus sentimentos a toda a família do deputado Eduardo Barbosa", disse.

O deputado Domingos Sávio (PL-MG) afirmou que o ex-parlamentar teve uma vida brilhante, sempre dedicada à área social. "Por aqui passou um grande brasileiro, um grande humanista, Eduardo Barbosa, que será sempre lembrado pela vida consagrada a servir os próximos", disse.

O deputado Osmar Terra (MDB-RS) lamentou a perda. "Nesta Casa, poucos deputados foram tão representativos da sensibilidade humana, principalmente com os vulneráveis dos vulneráveis, que são as pessoas com deficiência, as pessoas pobres e com deficiência", afirmou.

Para o deputado Chico Alencar (Psol-RJ), a atuação de Eduardo Barbosa deve inspirar os demais. "Que Deus o acolha, e que ele, com seu jeito de diálogo e de suavidade, possa inspirar-nos para tempos melhores", declarou.