A iconectiv, líder em telecomunicações, explica como evitar o importante problema de fraude de callback

Nas ligações automáticas fraudulentas, o objetivo nem sempre é fazer com que você atenda. Às vezes, querem fazer com que você retorne a chamada. Essa é a intenção do golpe "one ring". Conhecido como “Wangiri”, uma palavra japonesa para “um toque e desliga”, é uma ameaça global que cria ilegalidade de $1,82 bilhões no setor, tornando uma das cinco maiores fraudes em telecomunicação. Tem como alvo vítimas ingênuas, ao desligar a ligação intencionalmente após um toque, esperando que elas liguem de volta. Se o fizerem, a chamada será cobrada com uma tarifa premium, geralmente equivalente a uma chamada internacional, mesmo que o número pareça local.