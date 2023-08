Impactos da reforma tributária no setor será debatido pela ABIMAQ em Joinville

Com o objetivo principal em elencar os principais impactos que a reforma tributária pode refletir no cenário econômico e debater as perspectivas sobre as medidas, a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) vai realizar o evento “Encontro Empresarial do Setor de Máquinas e Equipamentos”, na sede da ABIMAQ Santa Catarina (Estrada Dona Francisca, 8300 - Distrito Industrial, Joinville).

Na oportunidade, sob a presença de José Velloso, Presidente Executivo da ABIMAQ/SINDIMAQ; Gino Paulucci, Presidente do Conselho de Administração ABIMAQ/SINDIMAQ; Cristina Zanella, Diretora de Economia e Estatística da ABIMAQ; Fernando Bade, da Secretaria da Fazenda do Estado de SC, e William Escher, novo Secretário de Inovação de Joinville, será apresentada as consequências da reforma tributária para o setor de máquinas e equipamentos, o atual cenário econômico e as perspectivas para a região e o Brasil.

De acordo com o presidente-executivo da ABIMAQ, José Velloso, o evento em Curitiba é importante para se analisar as projeções. “Tenho absoluta certeza de que o encontro será muito proveitoso para se analisemos a economia e o que se pode esperar depois da reforma tributária”, analisa.



Serviço:



Encontro Empresarial do Setor de Máquinas e Equipamentos

Local: ABIMAQ Santa Catarina (Estrada Dona Francisca, 8300 - Distrito Industrial,

Joinville)

Data: 25 de agosto (sexta-feira)

Horário: A partir das 09h30



Programação:



09h30: Café de boas-vindas

10h: Painel de Abertura - Com Gino Paulucci Junior, Presidente do Conselho de

Administração ABIMAQ/SINDIMAQ, Fernando Bade, Secretaria da Fazenda do

Estado de SC e William Escher, novo Secretário de Inovação de Joinville.

10h10: Análise da Conjuntura Econômica, Cenário Regional e Perspectivas para o

Brasil - Com Cristina Zanella, Diretora de Economia e Estatística da ABIMAQ

10h30: Os impactos da Reforma Tributária para o setor de Máquinas e

Equipamentos - Com José Velloso, Presidente Executivo da ABIMAQ/SINDIMAQ

11h10: Debates

11h30: Encerramento